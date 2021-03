TRANSIZIONE ECOLOGICA AL VIA, TORTO (M5S): OLTRE 170 MILIONI DI EURO A COMUNI ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Oggi è una giornata importante, con il Movimento 5 Stelle al Governo inizia ufficialmente la Transizione Ecologica”, così la deputata del M5s Daniela Torto che annuncia stanziamenti importanti da parte del governo che per l’Abruzzo ammontano a quasi 173 milioni euro”.

E ancora, “grazie al lavoro svolto dal Movimento al Viminale, di concerto con il Ministero dell’Economia, vengono finalmente assegnati ai comuni contributi per investimenti green relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030”.

Prosegue la pentastellata, “si tratta di risorse che i comuni potranno utilizzare per opere di messa in sicurezza e di prevenzione del rischio idrogeologico, ivi inclusi strade, ponti, viadotti, per l’efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per quelli ad uso scolastico. In particolare, per questi ultimi il finanziamento copre il miglioramento antisismico, l’adeguamento impiantistico e antincendio, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico”.

Conclude la deputata Torto, “questo è solo l’inizio di una nuova visione politica che il Movimento 5 stelle continua a portare avanti; la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente sono aspetti dai quali non possiamo più prescindere. La transizione ecologica è l’ennesima tegola che il M5S ha voluto fortemente riportare, ancora una volta, al centro dell’interesse politico il bene comune”.

