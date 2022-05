TRANSIZIONE ECOLOGICA: CAMPITELLI, “FINANZIATA PROSECUZIONE PROGETTO JOINT SECAP”

L’AQUILA – “La Regione Abruzzo, con specifiche e determinanti scelte dell’Assessorato all’Energia unite al valido supporto del Servizio Politica Energetica, oggi è stata nuovamente premiata per gli sforzi intrapresi nella transizione energetica”.

Lo rende noto l’assessore regionale all’energia Nicola Campitelli, che aggiunge: “è stata finanziata la prosecuzione del prestigioso progetto comunitario Joint Secap, coordinato dal Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, che ha visto questa Giunta protagonista nel corso degli ultimi due anni” e prosegue: “Partendo dagli strumenti e strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppati nell’ambito del progetto Joint Secap, saranno sviluppati inventari, database, metodologie, approcci, buone pratiche e strumenti per supportare le autorità’ locali e regionali a prendere le necessarie decisioni in tema di adattamento ai cambiamenti climatici” e conclude: “La Regione Abruzzo, in questa seconda fase, sarà fautrice di azioni di comunicazione, disseminazione e coinvolgimento stakeholder”