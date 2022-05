TRANSIZIONE ECOLOGICA, CAMPITELLI: “IDROGENO FONDAMENTALE PER TRASPORTO E SVILUPPO AZIENDE”

PEESCARA – “Questa mattina ho riunito il Tavolo regionale permanente sull’idrogeno per approfondire un tema fondamentale per le scelte energetiche del futuro. Questo governo regionale, con il supporto dell’importante contributo dei dirigenti dei vari dipartimenti regionali, delle università abruzzesi e dei rappresentanti dell’Arap e della Tua, sta investendo molto sull’idrogeno accelerando la decarbonizzazione e incentivando la transizione energetica, in linea con le direttive europee, così da rendere l’Abruzzo leader assoluto nella realizzazione e nella fruibilità di impianti specifici”.

Lo spiega in una nota Nicola Campitelli, assessore regionale all’Energia, che prosegue: “Abbiamo delineato una strategia regionale per incentivare il trasporto pubblico ad idrogeno, sia su gomma che rotaie, e le relative stazioni di rifornimento colmando quindi un gap infrastrutturale di cui l’Abruzzo soffre”.

“Inoltre, con le vicine Regioni dell’Umbria e del Lazio, stiamo studiando la sottoscrizione di un protocollo in tema di sviluppo sostenibile verso la realizzazione di un Hydrogen Valley integrata del Centro Italia”.

“L’idrogeno potrà offrire un importante strumento alle numerose aziende del territorio con una diminuzione dei costi sull’energia e del trasporto, e all’ambiente inquinando meno. L’Abruzzo su questo tema è all’avanguardia, ed importante continuare a fare scelte che incentivano la competitività nel campo della produzione ed utilizzo dell’idrogeno”, conclude.