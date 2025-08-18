TRANSIZIONE ECOLOGICA: MARSILIO, “ABRUZZO PROTAGONISTA NEL DIBATTITO EUROPEO”

L’AQUILA – “L’Abruzzo si conferma protagonista nel dibattito europeo sulla transizione ecologica e sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali, grazie all’impegno del presidente Marco Marsilio, che da tempo sostiene con forza il principio della neutralità tecnologica come cardine per una mobilità sostenibile e competitiva”.

Così una nota della Regione Abruzzo.

La posizione comune tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero tedesco per gli Affari Economici e l’Energia, siglata questa mattina, come ha evidenziato il ministro Urso, segna un passaggio decisivo verso una linea europea più flessibile ed equilibrata, coerente con le istanze portate avanti proprio dalla Regione Abruzzo in sede comunitaria.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato Marsilio – è garantire una transizione che sia davvero sostenibile, favorendo l’innovazione e la competitività delle imprese, senza imporre scelte rigide o penalizzanti. La neutralità tecnologica è l’unica strada per accompagnare il tessuto produttivo in un percorso di decarbonizzazione realistico, che valorizzi tutte le soluzioni disponibili, dall’elettrico ai biocarburanti, dall’idrogeno ai sistemi innovativi di riduzione delle emissioni, non solo sulle autovetture ma anche sui veicoli commerciali e su quelli pesanti”.

In vista dell’appuntamento internazionale di Monaco del 10 settembre, Automotive Regions Alliance Annual Conference, organizzato dal Comitato Europeo delle Regioni, che vedrà la partecipazione di diverse regioni europee e rappresenterà un momento chiave di confronto, l’Abruzzo ribadisce il proprio impegno a portare in Europa la voce dei territori.

L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra istituzioni nazionali, governi regionali e imprese, costruendo politiche comuni che garantiscano efficienza economica, concorrenza e sostenibilità ambientale.

“Con questa azione, l’Abruzzo conferma il proprio ruolo di ponte tra le istanze locali e le strategie europee, contribuendo a delineare un modello di sviluppo fondato sull’innovazione, la sostenibilità e la centralità delle imprese”, ha concluso il presidente Marsilio.