TRANSIZIONE ECOLOGICA, PATTO WALTER TOSTO E SANGRITANA, NUOVA ERA PER TRASPORTO FERROVIARIO MERCI

CHIETI – Questa mattina, presso la sede Walter Tosto di Chieti, le due eccellenze abruzzesi Walter Tosto e Sangritana, hanno siglato un accordo quinquennale fino al 2027 relativo alla movimentazione e il trasporto delle merci inviate tramite rete ferroviaria intermodale presso il raccordo della linea Pescara – Sulmona, ad uso esclusivo della Walter Tosto SpA, presso la stazione di Chieti Scalo.

Walter Tosto e Sangritana, azienda regionale a capitale Tua, la società regionale del trasporto pubblico, saranno tra le imprese presenti al convegno di portata nazionale “Terrà, il 1° Green Forum della Transizione Energetica”, in programma dal 25 al 27 maggio prossimi a Pescara, promosso da Regione, Comune di Pescara e Fondazione Pescarabruzzo, organizzato dalla società di comunicazione Mirus e con il patrocino del Ministero della Transizione ecologica.

La partnership sarà articolata attraverso un accordo quadro ed una serie di contratti applicativi, uno per ogni tipologia di servizio, fra i quali spicca il trasporto a corto raggio necessario per rifornire lo stabilimento Walter Tosto di acciaio in lastre provenienti dalla Germania.

Ma è allo studio un progetto che vedrà coinvolte le due aziende abruzzesi unitamente ad Adriafer e che riguarderà i depositi Walter Tosto di Trieste.

Si tratta di un accordo strategico per il territorio di Chieti poiché permetterà di rilanciare l’infrastruttura ferroviaria per lo sviluppo industriale e di ridurre gli impatti ambientali grazie all’utilizzo dei binari come alternativa ecosostenibile al trasporto stradale.

La Walter Tosto SpA è un’azienda del Gruppo Tosto, con 1300 dipendenti, ricavi consolidati per circa 170 milioni di euro ed un portafoglio ordini di 500 milioni di euro, ed è attiva nella progettazione e realizzazione di apparecchi critici di processo per impianti Oil & Gas, chimici, petrolchimici e dell’energia, che esporta nel mercato mondiale.

La Sangritana S.p.A. è un’azienda regionale a capitale da TUA, ed è specializzata in trasporto ferroviario merci su rete nazionale ed internazionale su treni intermodali con collegamenti con i principali interporti e terminal intermodali italiani ed europei.

Luca Tosto, Managing Director di Walter Tosto SpA a conclusione della cerimonia ha dichiarato: “Ci siamo impegnati molto per mantenere attivo un asset strategico che rischiava di essere dismesso. L’infrastruttura ferroviaria ci permette di trasportare materiali e prodotti di grandi dimensioni e pesi elevati, anche 1000 tonnellate, nonché di abbattere gli impatti ambientali derivanti dalle emissioni di CO2. Siamo onorati di instaurare questa nuova collaborazione con Sangritana, un’azienda con la quale abbiamo lavorato in perfetta sinergia anche in passato.”

Alberto Amoroso, Amministratore Unico di Sangritana, ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo di questa collaborazione dichiarando: “Sangritana è presente nei 3 principali scali abruzzesi dimostrando di essere una realtà molto radicata al territorio ed a servizio delle eccellenze nel sistema produttivo abruzzese. È indubbio che anche, e soprattutto, grazie al know-how della nostra azienda sempre più spesso si riescono a creare quelle condizioni che rendono agevole e vincente il ricorso al trasporto ferroviario con tutti i benefici che ne conseguono per le aziende e per i polmoni della regione verde d’Europa”.

L’accordo è stato siglato sotto lo sguardo attento del Commissario di Governo della Zona Economica Speciale (ZES) Mauro Miccio il quale, nel corso dell’incontro ha evidenziato che: “Sangritana e Walter Tosto sono due orgogli della Regione Abruzzo e questa proficua collaborazione pubblico-privata deve essere un vanto per la Regione. Il trasporto ferroviario è la risposta migliore ai problemi del caro gasolio, della carenza di autisti e del traffico pesante sulla nostra malridotta autostrada e non è un caso se la Regione Abruzzo ha già previsto ingenti risorse del PNRR, affidatemi, per offrire nel minor tempo possibile nuove opportunità di sviluppo per il trasporto ferroviario e la logistica ad essa connessa”.

Il Consigliere Regionale Mauro Febbo ha dichiarato che “Sangritana metterà a disposizione di Walter Tosto e di tutte le aziende del territorio uno strumento in più per entrare in un network internazionale aumentando il loro grado di competitività nel segno della transizione ecologica”.

Anche il Sindaco di Chieti Diego Ferrara si è dichiarato soddisfatto sottolineando che “L’azienda Walter Tosto è un vanto per Chieti ed è molto importante per la città anche in termini di occupazione. Il ricorso alla modalità ferroviaria oltre a valorizzare ancora di più l’operato dell’azienda ha ovviamente ricadute positive per la viabilità comunale e per l’inquinamento del capoluogo di provincia”.

Ospite della mattinata è stato l’Amministratore Delegato di Adriafer Maurizio Cociancich che insieme al il Responsabile della Business Unit Cargo di Sangritana Sandro Imbastaro hanno illustrato la nascente collaborazione tra Adriafer e Sangritana per offrire non solo a Walter Tosto, ma a tutte le imprese abruzzesi, un accesso veloce e competitivo con il porto di Trieste dichiarando che “La competitività dell’Abruzzo passa attraverso il trasporto ferroviario ed un nuovo modello della catena della supply chain strettamente connessa sia alla qualità del servizio, che alla riduzione dei costi, fattori che si traducono proprio in aumento di competitività delle imprese”.