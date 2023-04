TRANSIZIONE ECOLOGICA: SEGRETARIO DI STATO POLACCO GOLIŃSKA OGGI A L’AQUILA CON IMPRUDENTE

L’AQUILA -“La visita a L’Aquila del segretario di Stato Małgorzata Golińska conferma i rapporti di grande stima e amicizia tra l’Abruzzo e la Polonia, gettando le basi per future collaborazioni in campo ambientale e, nello specifico, in materia di transizione ecologica, efficientamento energetico, economia circolare e sostenibilità”.

Così, il vice presidente della Regione Abruzzo, con delega all’Ambiente, Emanuele Imprudente, che stamani ha accompagnato il segretario di Stato polacco nella visita al convento di San Francesco di Assergi, sede del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, a Campo Imperatore, in uno scenario particolarmente suggestivo per la neve caduta in abbondanza in questi giorni, e al santuario di San Giovanni Paolo II, in località San Pietro della Ienca.

“In particolare – ha spiegato Imprudente – Malgorzata Golińska è rimasta colpita dal santuario dedicato a San Giovanni Paolo II, Papa polacco molto affezionato alla montagna abruzzese, che elesse la nostra regione a terra di adozione”.

Nel corso della visita, si è parlato di ambiente, Parchi, riserve naturali e ciclo idrico integrato.

“In ottica di transizione ecologica – ha dichiarato il vice presidente – si sono affrontati temi di comune interesse e verificate le condizioni per sviluppare sinergie comuni, considerate le tante affinità culturali ed economiche”.

Nello specifico, Imprudente e Golińska hanno scambiato le esperienze delle rispettive regioni d’appartenenza in relazione alla biodiversità, alla qualità dell’aria, all’educazione ambientale e alla governance del settore idrico.

Al termine della visita si è svolto un incontro istituzionale tra il Segretario di Stato polacco e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.