TRANSIZIONE ENERGETICA: OPPORTUNITA’ E COMPETENZA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CONVEGNO A PESCARA

PESCARA – “Transizione energetica: opportunità e competenza delle pubbliche amministrazioni”.

Questo il tema centrale del convegno organizzato dall’assessorato all’Energia ed in programma domani a Pescara, nella sede della Camera di Commercio Chieti-Pescara, in via conte di Ruvo. In particolare, si parlerà della decarbonizzazione degli edifici pubblici e della semplificazione delle autorizzazioni degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ad aprire i lavori, alle 9:30, sarà l’assessore regionale all’Energia, Nicola Campitelli. Le conclusioni sono invece affidate al direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione, Pierpaolo Pescara, e al direttore Business to Government di Edison Next, Raffaele Bonardi.