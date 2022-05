TRANSIZIONE ENERGETICA: RENEXIA A TERRÀ, INTERVISTA A RICCARDO TOTO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista streaming a Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, società attiva nelle rinnovabili, del Gruppo Toto di Pescara, tra i protagonisti del convegno nazionale “Terrà, il 1° Forum della Transizione Energetica”, in programma dal 25 al 27 maggio prossimi a Pescara, che vedrà i massimi esperti a livello nazionale ed oltre, confrontarsi, per la prima volta in Abruzzo, sulle grandi sfide dell’economia verde, previste dal Green Deal Europeo: città sostenibili, mobilità e trasporti, economia circolare e rifiuti, benessere e qualità della vita, industria, energia e fonti alternative.

Lo scorso 21 aprile a Taranto, realizzato da Renexia, è stato inaugurato il parco eolico di Taranto, il primo offshore del Mediterraneo.

L’impianto comprende dieci pale per una capacità complessiva di 30 MW e assicurerà una produzione annua di oltre 58 mila MWh, pari al fabbisogno di 60mila persone. In termini ambientali questo vuol dire che, nell’arco dei 25 anni della concessione del parco, consentirà un risparmio di circa 730mila tonnellate di anidride carbonica. L’investimento complessivo è di 82 milioni di euro.