TRANSUMANZA: A SAN PIETRO DELLA IENCA “LA NOTTE DELLA STELLA” DI MARULLI

L’AQUILA – Uno splendido angolo del borgo ha fatto da cornice alla rappresentazione in cui un pastore transumante e la sua amata, ormai lontani, affidano i loro sentimenti ad una stella, tra gli evocativi suoni di una zampogna mentre un altro pastore, in scena, prepara il tradizionale formaggio primo sale.

L’evento sulla Transumanza che si è tenuto domenica 3 settembre, a San Pietro della Ienca (L’Aquila), ha chiuso il ciclo delle manifestazioni organizzate per il Giardino Letterario, una rassegna di promozione culturale, sociale e del territorio aquilano.

In questa ottica si è inserita, per l’ultimo incontro, la Notte della Stella, uno spettacolo scritto da Franco Marulli e realizzato con la collaborazione del Teatro dei 99, che racconta la Transumanza dei nostri padri e delle tradizioni del territorio.

Un incontro tra passato e presente che ha reso tangibile l’importanza di preservare le nostre radici culturali e cercare di valorizzare il patrimonio pastorale.

“Il pubblico, numeroso, era entusiasta dell’opportunità di assistere a un evento cosi particolare e coinvolgente – scrive Marulli in una nota – Vogliamo ringraziare l’associazione culturale San Pietro della Ienca, in particolare il presidente Pasquale Corriere, per l’occasione offerta di portare in scena lo spettacolo, confidando in future e sempre stimolanti collaborazioni. Un ringraziamento al Teatro dei 99 agli attori Andrea Fugaro e Giulia Buccella, all’organetto Luca Sebastiani, alla zampogna Francesco Sabatini e al sindaco Pierluigi Biondi presente alla spettacolo”.