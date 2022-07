TRANSUMANZA CHE UNISCE: DOMANI A L’AQUILA GORAN BREGOVIC E L’ORCHESTRA POPOLARE DEL SALTARELLO

L’AQUILA – E’ in programma domani, giovedì 14 luglio, all’Aquila, in Piazza del Duomo, uno degli appuntamenti clou del festival “TRA – La Transumanza che unisce” il percorso ambientale, culturale e identitario promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale in programma fino al 13 agosto.

La serata si aprirà alle 21 con l’Orchestra popolare del Saltarello e successivamente, alle ore 22.15, salirà sul palco Goran Bregovic con The Wedding and Funeral band.

L’ingresso è gratuito.

Per l’evento di domani Sangritana mette a disposizione un bus con partenze da Lanciano, Pescara e Chieti (per informazioni e prenotazioni www.sangritana.it – 0872 548200).