“TRANSUMANZA E BRIGANTAGGIO”: SE NE PARLA SABATO IN UN CONVEGNO A CELANO

CELANO – Quando, a metà settembre 1861, il generale catalano José Borges sbarcò, al comando di una ventina di uomini, sulla spiaggia di Cirella, vicino a Reggio Calabria, aveva in mente un ambizioso, quanto velleitario progetto, in qualche modo speculare a quello che aveva fatto Garibaldi per l’unità d’Italia. Borges sperava nella sollevazione delle popolazioni locali per restaurare il potere borbonico nel sud Italia. In realtà il piano non ebbe buon esito, anche per profonde differenze di vedute con esponenti di spicco del brigantaggio, e la sofferta avventura dell’ufficiale catalano si sarebbe tragicamente conclusa con la sua fucilazione l’8 dicembre, a Tagliacozzo. A ridosso di quella data, mentre tentava di raggiungere lo stato pontificio, braccato dalle truppe del neonato stato italiano, Borges sostò presso l’antica Osteria di Quadranelle, a Celano.

E’ prendendo spunto da questo avvenimento che sabato 28 giugno l’Associazione Regio Tratturo Celano-Foggia, col suo presidente, dottor Gesualdo Ranalletta, organizza, a partire dalle ore 9.30, uno stimolante momento di ricordo e approfondimento, proprio in località Quadranelle, dal tema “La transumanza e il brigantaggio”.

Un momento articolato in diverse fasi, che si aprirà, dopo i saluti istituzionali, col disvelamento di una targa commemorativa dedicata al generale Borges, sul luogo in cui appunto sostò, a cui seguirà la presentazione del volume “Dalle Calabrie agli Abruzzi” del professor Valentino Romano, profondo conoscitore di quelle complesse fasi storiche, e proseguirà con una tavola rotonda sul tema “La Transumanza e i suoi luoghi storici”.

Moderati dal dottor Filippo Vitagliani, sono previsti gli interventi dei sindaci dell’aquilano di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, di Scurcola Marsicana, Nicola De Simone, di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, dell’ingegnere, nonché storico, Sergio Iacoboni e del professor Maurizio Cichetti. Alla giornata, patrocinata dal Comune di Celano, interverrà anche il dottor Roberto Santangelo, Assessore Regionale ai Beni e Attività culturali.