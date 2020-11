PESCARA – Alla luce del nuovo scenario regionale che ha direttamente interessato il settore del trasporto pubblico e a valle di un processo di monitoraggio sull’utilizzo dei mezzi pubblici condotto nell’ultimo periodo, Tua ha rimodulato i servizi che ricadono nell’area metropolitana Chieti-Pescara contemperando le diverse esigenze di mobilità. “Le riduzioni dei servizi feriali che riguardano l’area metropolitana Chieti-Pescara sono state progettate e realizzate dopo un’attenta analisi delle rilevazioni dei livelli della domanda attraverso l’utilizzo di personale Tua e sfruttando la tecnologia di cui sono dotati gli ultimi mezzi della flotta entrati in servizio”, si legge in una nota.

Più in generale, Tua è intervenuta su quei servizi la cui frequentazione media è risultata al di sotto delle 3 unità e ha proceduto a rimodulare le frequenze e a ridurre le corse serali, prevedendo le ultime partenze dai capolinea alle 21. Le linee a maggiore frequentazione (Montesilvano – Pescara- Francavilla al Mare, sulla Chieti-Pescara, Ortona-Pescara, Città S. Angelo – Pescara, Pescara- L’Aquila, Pescara- Giulianova), invece, sono rimaste sostanzialmente invariate.

Di seguito vengono riportati i servizi Tua, distinti per linea, che verranno effettuati dalla mattinata di domani, giovedì 19 novembre 2020 e saranno validi fino a nuovo avviso.

LINEA 21

PARTENZE DA TERMINAL BUS: 6:30 – 6:50 – 7.10 – 7.25 – 7.40 – 7:55 – 8.10 – 8:30 – 8.50 – 9.10 – 9:30 – 9.50 – 10:10 – 10:30 – 10:50 – 11:10 – 11.30 – 11:50 – 12.10 – 12.30 – 12:50 – 13.10 – 13:30- 13.50 -14:10 – 14.30 – 14.50 – 15:10 -15:30 – 15:50 – 16:10 -16:30 – 16:50 – 17:10 – 17.30 – 17:45 – 18.00 – 18:15 – 18.30 – 18:45 – 19.00 – 19:15 – 19:30 – 19:50 – 20:10 – 20:30 – 20:50 – 21:10

PARTENZE DA FRANCAVILLA FORO: 6.20 – 6:40 – 7:00 – 7:15 – 7:30 – 7.45 – 8:00 – 8.15 – 8:30 – 8.45 – 9:00 – 9.20 – 9.40 – 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12.40 – 13.00 – 13.20 -13:40 – 14:00 – 14.20 – 14.40 – 15:00 – 15:20 – 15:40 – 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00 – 17:20 – 17.40 – 18:00 – 18.20 -18:40 – 19:00 -19:15 – 19:30 – 19:45 – 20:00 – 20:20 – 20:40 – 21:00

LINEA 2/

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 6.30 – 7.00 – 7.30 – 8.00 – 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 –

11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 –

18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 – 20.30

PARTENZE DA MONTESILVANO (PALACONGRESSI – GRANDI ALBERGHI): 6.30 – 7.00 – 7.30 – 8.00 – 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 – 20.30 -21.00

LINEA 3

PARTENZE DA PESCARA VIA FALCONE E BORSELLINO (TRIBUNALE): 8.55 – 9.15 – 9.35 – 9.55 – 10.15 – 10.35 – 10.55 – 11.15 – 11.35 – 11.55 – 12.15 – 12.35 – 12.55 – 13.15 – 13.35 – 13.55 – 14.15 – 14.35 – 14.55 – 15.15 – 15.35 – 15.55 – 16.15 – 16.35 – 16.55 – 17.15 – 17.35 – 17.55 – 18.15 – 18.35 – 18.55 – 19.15

PARTENZE DA CAPPELLE SUL TAVO (TERRAROSSA): 8.00 – 8.20 – 8.40 – 9.00 – 9.20 – 9.40 – 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.20 – 11.40 – 12.00 – 12.20 – 12.40 – 13.00 – 13.20 – 13.40 – 14.00 – 14.20 – 14.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40 – 17.00 – 17.20 – 17.40 – 18.00 – 18.20 – 18.40 – 19.00 – 19.40

LINEA 3/

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 9.00 – 9.20 – 9.40 – 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.20 – 11.40 – 12.00 – 12.20 – 12.40 – 13.00 – 13.20 – 13.40 – 14.00 – 14.20 – 14.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40* – 17.00* – 17.20* – 17.40* – 18.00* – 18.20(1) – 18.40 – 19.00 – 19.20 – 19.40

(*) Corsa diretta a Cappelle sul Tavo (Terrarossa)

(1) Corsa diretta a Santa Lucia

PARTENZE DA MONTESILVANO (VIA A. COSTA): 8.30** – 8.50** – 9.10** – 9.40 – 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.20 – 11.40 – 12.00 – 12.20 – 12.40 – 13.00 – 13.20 – 13.40 – 14.00 – 14.20 – 14.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40 – 17.00 – 17.20 – 17.30** – 17.50** – 18.10** – 18.30** – 18.50** – 19.20 – 19.40 – 20.00

(**) Corsa in partenza da Cappelle sul Tavo (Terrarossa)

LINEA 38

PARTENZE DA AEROPORTO: 6.15(2) – 6.30 – 7.00 – 7.15 – 7.30 – 7.45 – 8.00 – 8.10 – 8.30 – 20.00 – 20.30(#1) – 21.00

(#) Corsa in partenza dal Centro Commerciale d’Abruzzo

(1) Corsa diretta a S. Lucia

(2) Parte dal Terminal Bus

N.B. Dalle ore 8.30 alle ore 19.10 il collegamento tra l’Aeroporto/Centro Commerciale d’Abruzzo e Pescara (Terminal Bus) è assicurato dalla Linea 8

PARTENZE DA CAPPELLE SUL TAVO (TERRAROSSA): 5.30(1) – 6.10 – 6.30 – 6.45 – 7.00 – 7.00(#1) – 7.20 – 7.30 – 7.40# – 7.40(1) – 8.00(#1) – 19.20 – 20.00 – 20.30# – 21.00

(#) Corsa diretta al Centro Commerciale d’Abruzzo

(1) Corsa in partenza da S. Lucia di transito a Cappelle Terrarossa dopo circa 10′

Dalle ore 9.00 alle ore 19.20 il collegamento tra Pescara (Terminal Bus) e l’Aeroporto/Centro Commerciale d’Abruzzo è assicurato dalla Linea 8

LINEA 4

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 7.00 – 7.20 – 7.40 – 8.00 – 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 – 20.30

Transiti: Colle Marino dopo 15 minuti – Colle Pietra dopo 20 minuti – Colle Caprino dopo 25 minuti.

LINEA 4/

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 7.00 – 7.45 – 8.30 – 9.15 – 10.00 – 10.45 – 11.30 – 12.15 – 13.00 – 13.45 – 14.30 – 15.15 – 16.00 – 16.45 – 17.30 – 18.15 – 19.00

LINEA 5

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 6.45 – 7.00 – 7.15 – 7.30 – 7.45 – 8.00 – 8.15 – 8.30 – 8.45 – 9.00 – 9.15 – 9.30 – 9.45 – 10.00 – 10.15 – 10.30 – 10.45 – 11.00 – 11.15 – 11.30 – 11.45 – 12.00 – 12.20 – 12.40 – 13.00 – 13.20 – 13.40 – 14.00 – 14.20 – 14.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40 – 17.00 – 17.20 – 17.40 – 18.00 – 18.20 – 18.40 – 19.00 – 19.20 – 19.40 – 20.00 – 20.20 – 20.40

Le corse transitano in Via Colle Innamorati dopo 20 minuti dalla partenza

LINEA 45

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 5.00 – 6.00 – 21.00

Le corse transitano in Via Colle Marino dopo 17’, Colle Pietra dopo 20’, Colle Caprino dopo 25’, Colle Innamorati dopo 35’, Via del Santuario dopo 45’ dalla partenza.

LINEA 6

PARTENZE DA MONTESILVANO (VIA A. COSTA): 6.30(2) – 7.00 – 7.35 – 8.10 – 8.45 – 9.20 – 9.55 – 10.30 – 11.05 – 11.40 – 12.15(1) – 12.50 – 13.25(1) – 14.00 – 14.35 – 15.10 – 15.45 – 16.20 – 16.55 – 17.30(1) – 18.05 18.40 – 19.15(1) – 19.50 – 20.25 – 21.00

(1) Corse deviate su Via Mascagni – Via Roma

(2) Corsa in partenza da Montesilvano Colle. Transita su Via Caravaggio dopo circa 10’

PARTENZE DA SAMBUCETO (CITTADELLA DELLO SPORT): 6.30 – 7.00 – 7.35(1) – 8.10 – 8.45 – 9.20 – 9.55 – 10.30 – 11.05 – 11.40 – 12.15 – 12.50 – 13.25 – 14.00 – 14.35 – 15.10(1) – 15.45 – 16.20 – 16.55 – 17.30 – 18.05 – 18.40 – 19.15 – 19.50 – 20.25 – 21.00

(1) Corse deviate su Via Roma – Via Mascagni

LINEA 7

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 7.00* – 7.20 – 7.40 – 8.00(1) – 8.20 – 8.45* – 9.15 – 9.45* – 10.15 – 10.45 – 11.15* – 11.45 – 12.15(1) – 12.45 – 13.15 – 13.45* – 14.15* – 14.45 – 15.15* – 15.45(1) – 16.15 – 16.45 – 17.15 – 17.45* – 18.15 – 18.45* – 19.15*(1) – 19.45 – 20.15* – 21.15*.

(1) Corsa prolungata alla Chiesa De Laurentiis – (*) Corsa CEP di transito su Via Colle Pineta – Via Lago Isoletta.

PARTENZE DA VALLE ROCCA: 7.00 – 7.20* – 7.40 – 8.00* – 8.20 – 8.40*(1) – 9.00 – 9.30* – 10.00 – 10.30* – 11.00 – 11.30* – 12.00 – 12.30* – 13.00 (1) – 13.30* – 14.00 – 14.30* – 15.00 – 15.30* – 16.00 – 16.30*(1) – 17.00 17.30* – 18.00 – 18.30 – 19.00* – 19.30 – 20.00*(1) – 20.30 – 21.00*

(1) Corsa in partenza dalla Chiesa De Laurentiis – (*) Corsa CEP di transito su Via Colle Pineta – Via Lago Isoletta.

LINEA 8

PARTENZE DA CENTRO COMMERCIALE D’ABRUZZO (IPERCOOP): 8.25 – 9.20 – 9.45 – 10.35 – 11.55 – 12.50(*) – 13.15 – 13.45 – 14.10 – 14.35 – 15.55 – 17.15 – 18.35

(*) Corsa in partenza da Aeroporto

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 9.05 – 9.55 – 11.15 – 12.35 – 13.05 – 13.30 – 13.55 – 15.15 – 16.35 – 17.55 – 19.15(*)

(*) Corsa limitata ad Aeroporto

LINEA 9

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 7.00(1/2) – 7.25(2) – 8.15 – 9.00 – 9.45 – 10.30 – 11.15 – 12.00 – 12.45 – 13.30 – 14.15 – 15.00 – 15.45 – 16.30 – 17.15 – 18.00 – 18.45 – 19.30

(1) Corsa in partenza da Capacchietti.

(2) Corsa deviata M.C.T.C. dal lunedì al venerdì.

LINEA 10

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 6.15 – 6.45 – 7.00 – 7.15 – 7.30 – 7.45 – 8.00 – 8.20 – 9.00 – 9.40 – 10.20 – 11.00 – 11.40 – 12.20 – 12.40 – 13.00 – 13.20 – 13.40 – 14.20 – 15.00 – 15.40 – 16.20 – 17.00 – 17.40 – 18.20 – 19.00 – 19.40 – 20.10

LINEA 11

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 5.20 – 5.50 – 6.05 – 6.20 – 6.40 – 7.00 – 7.20 – 7.45 – 8.00 – 8.20 – 9.05 – 9.50 – 10.35 – 11.20 – 12.05 – 12.50 – 13.15 – 13.35 – 14.00 – 14.20 – 15.05 – 15.50 – 16.35 – 17.20 – 18.05 – 18.50 – 19.35

LINEA 12

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 7.00 – 7.45 – 8.30 – 9.15 – 10.00 – 10.45 – 11.30- 12.15 – 13.00 – 13.45 – 14.30 – 15.15 – 16.00 – 16.45 – 17.30 – 18.15 – 19.00 – 19.45

(*) Le corse transitano alla M.C.T.C. dopo circa 15’.

LINEA 13

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS): 5.30 – 6.35* – 7.28 – 7.58 – 8.50* – 9.35* – 10.10* – 11.30 – 12.50* – 13.30 – 14.10 – 14.50 – 15.30* – 16.10* – 16.50 – 17.45 – 18.25* – 19.05

PARTENZE DA SAMBUCETO: 6.05 – 7.20* – 8.10 – 8.50* – 9.30 – 10.15* – 10.50 – 12.10* – 13.30 – 14.10* – 14.50 – 15.30* – 16.10* – 17.05 – 17.40 – 18.25 – 19.10 – 19.45

(*) Transita in via Adige e Via Po

LINEA 14

PARTENZE DA FONTANELLE: 6.20 – 7.00* – 7.10 – 7.55 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00 – 20.00

(*) Corsa in partenza da Via San Donato per Fontanelle

PARTENZE DA LARGO C.A. DALLA CHIESA: 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00 – 20.00 – 20.50

LINEA 15

PARTENZE DA PESCARA (TERMINAL BUS: 7.00 – 7.20 – 7.40 – 8.00 – 8.20 – 8.40 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 – 20.40

PARTENZE DA C. DA VILLAMAGNA: 6.20 – 6.40 – 7.00 – 7.20 – 7.40 – 8.00 – 8.20 – 8.45 – 9.20 – 9.45 – 10.15 – 10.45 – 11.15 – 11.45 – 12.15 – 12.45 – 13.15 – 13.45 – 14.15 – 14.45 – 15.15 – 15.45 – 16.15 – 16.45 – 17.15 – 17.45 – 18.15 – 18.45 – 19.15 – 19.45 – 20.15 – 20.45

LINEA 16

PARTENZE DA MONTESILVANO FS: 6.35(7) – 7.00(1) – 7.05(8) – 7.30(1) – 8.30(1) – 9.30(1) – 11.00(2) – 12.10(3) – 13.10(5) – 13.55(7) – 14.05(6) – 14.30(1) – 14.30(8) – 15.30(1) – 17.00(1) – 18.00(1) – 19.00(2)

(1) Montesilvano FS – C.so Umberto I – Via Agostinone – Via Verrotti – Via Chiarini – Via Togliatti – Montesilvano Colle – S.da Prov.le per Montesilvano Colle – Via De Gasperi – C.so Umberto I – Via Adige – Via Verrotti – Via Papa Giovanni XXIII – C.so Umberto I – Via A. Moro – Via Portogallo – Via Strasburgo – Rotatoria Via Strasburgo -Via Portogallo – Via A. Moro – Viale Europa – C.so Umberto I – Montesilvano FS

(2) Montesilvano FS – C.so Umberto – Via Agostinone – Via Verrotti – Via Adige – C.so Umberto – Via De Gasperi – S.da Provinciale Per Montesilvano Colle – C. da Barco – Montesilvano Colle – Via Togliatti – Via Chiarini – Via Verrotti – Via Papa Giovanni XXIII – C.so Umberto I – Via A. Moro – Via Portogallo – Corso Strasburgo – Rotatoria – Corso Strasburgo – Via Portogallo – Via A. Moro – Viale Europa – C.so Umberto I – Montesilvano FS

(3) Montesilvano FS – Via Vestina – Via Togliatti – Montesilvano Colle – C. da Barco – Montesilvano Colle – S.da Provinciale per Montesilvano Colle – Via De Gasperi – C.so Umberto I – Via Adige – Via Verrotti – Via Papa Giovanni XXIII – C.so Umberto I – Via A. Moro – Via Portogallo – Corso Strasburgo – (Rotonda) – Via Strasburgo – Via Portogallo – Via A. Moro – V. le Europa – C.so Umberto I – Montesilvano FS

(5) Montesilvano FS – Via Vestina – Via Di Vittorio – Via Vestina – Via Togliatti – Montesilvano Colle – C. da Barco – Montesilvano Colle – S.da Provinciale Per Montesilvano Colle – Via De Gasperi – Via Naz. Adriatica Nord – Viale Bovio – Terminal Bus

(6) Terminal Bus – Viale Bovio – Via Naz. Adriatica Nord – C.so Umberto I – Montesilvano FS

(7) Terminal Bus – Viale Bovio – S.Filomena – strada prov.le Montesilvano Colle – Montesilvano Colle – C.da Barco

(8) C.da Barco – Montesilvano Colle – strada prov.le Montesilvano Colle – S. Filomena – Viale Bovio – Terminal.

AUTOLINEA “CHIETI-PESCARA”:

PARTENZA DA CHIETI: 04:40(1)- 05:40(1)-06:00 – 06:15 – 06:30(1/*)- 06:40(3) – 07:00(*)- 07:10(1/S)- 07:20 – 07:35(1)- 07:50 – 08:05(1)- 08:15 – 08:30(1/*)- 08:50 – 09:10(1/*)- 09:30(4)- 09:50(1)- 10:10 – 10:30 – 10:50(1)- 11:10 – 11:30(1/4/*)- 11:50 – 12:10(1/*)- 12:30 – 12:45(1)- 13:15 – 13:30(4)- 13:45(1)- 14:00(*)- 14:15 – 14:30(1)- 14:50 – 15:10(1)- 15:30(4)- 16:00 – 16:20(*)- 16:35(1/4)- 17:00 – 17:20 – 17:40(1)- 18:00 – 18:20(4/*)- 18:40(1)- 19:00 – 19:20 – 19:40(1)- 20:05 – 20:30 – 21:00(1)

Tutte le corse effettueranno il seguente percorso: Chieti ……Via Tiburtina Valeria – Via Conte di Ruvo – Viale Marconi – Ponte Risorgimento – Corso V. Emanuele – Terminal Bus

PARTENZA DA PESCARA: 05:10 – 05:40(1)- 06:20 – 06:45(1)- 07:00 – 07:15 – 07:25(2/*)- 07:25(1/S/*)- 07:35(1)- 07:50(*)- 08:00 – 08:15(1)- 08:30 – 08:45 – 09:00(1)- 09:20(4)- 09:40(1/*)- 10:00 – 10:20(1/*)- 10:40(4) – 11:00(1)- 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:15 – 12:30(1/4/*)- 12:45 – 13:00(1)- 13:15(*)- 13:30 – 13:50(1)- 14:00 – 14:20 – 14:40(1/4)- 15:00(*)- 15:20(1)- 15:40 – 16:00(4)- 16:30(1)- 17:00 – 17:20(*)- 17:40(1)- 18:00 – 18:20(4)- 18:40(1)- 19:00 – 19:20(*)- 19:40(1)- 20:00 – 20:30 – 21:00(1)

Tutte le corse effettueranno il seguente percorso: Terminal Bus – Corso V. Emanuele – Via Caduta del Forte – Ponte D’Annunzio – Via Conte di Ruvo – Via Tiburtina Valeria .…………..Chieti

(*) si effettuano dal lunedì al venerdì

(1) Via Chieti Scalo

(3) instradata Via Tricalle con transito a Chieti Scalo (Pl. Marconi – Fs)

(4) transita a IKEA

Le corse non contrassegnate da alcuna lettera transitano Via Tricalle/Ospedale/Università

AUTOLINEA “PESCARA-CHIETI NO STOP”

PARTENZA DA CHIETI: 06:10 – 07:15 – 08:00 – 08:45 – 12:30 – 13:25 – 14:05 – 17:30 – 18:15

PARTENZA DA PESCARA: 07:15 – 07:35 – 08:05 – 09:30 – 13:15 – 14:05 – 15:00 – 17:35 – 18:30

Tutte le corse transitano per Via Asinio Herio e Università/Ospedale; non si effettuano il sabato.

AUTOLINEA “FRANCAVILLA AL MARE-CHIETI”

PARTENZA DA CHIETI: 06:25(11/13)- 07:00(6)- 07:10(*/11)- 07:55(6/13)- 08:25(2/11)- 09:15(14)- 09:15(11/3)- 10:30(*/11)- 11:30(11)- 12:00(*/11)- 12:30- 12:55(7)- 13:10(1)- 13:40(6)- 14:05(1/4/11)-14:10(11/*)- 14:30- 15:20(11)- 16:45(*/11)- 17:30(6)- 17:50(1/3)- 18:15- 18:45(*/3)- 19:40(7)- 20:20(3/7)

PARTENZE DA FRANCAVILLA: 06:15(6)- 07:00 – 07:05(*/6)- 07:20(1/11)- 08:00(6)- 08:15(*/11)- 09:35(11)- 10:00 – 10:05(11)- 10:30(*/7)- 11:35(11)- 12:20(1)- 12:50(3/11/13)- 13:15 – 13:30(*/11)- 14:05(7)- 14:30(*/6)- 15:20(11)- 16:10(11)- 16:20(1)- 17:00 – 17:45(*/11)- 18:40(7)- 19:10(16)- 19:35(11)

Corsa in partenza/arrivo dal/al terminal ed instradata Via Fondovalle Alento

Diretta Via Fondovalle Alento

Corsa in partenza/arrivo a Chieti Università

(4) Corsa Via Fondovalle per Sanguineto-Torrevecchia-Torremontanara

(6) Proveniente/prolungata a Bv. Miglianico

(7) Proveniente/prolungata a Miglianico

(11) Proveniente/prolungata a Contrada S. Giovanni

(13) Corsa via Bv. S. Silvestro e diramata a Torrevecchia Teatina

(14) Partenza ore 09:00 da Piazzale Marconi Stazione di Chieti Scalo

(*) Corsa Via Torrevecchia – Torremontanara

AUTOLINEA “VILLAMAGNA-CHIETI (Arretrato a VACRI)”:

PARTENZA DA VACRI: 07:10 – 12:55

PARTENZA DA CHIETI: 11:30 – 14:05 (Parte da Theate Center – Chieti Terminal Bus)

AUTOLINEA “MIGLIANICO-TOLLO-ORSOGNA-LANCIANO”:

PARTENZA DA MIGLIANICO: 06:50

PARTENZA DA LANCIANO: 12:50

AUTOLINEA “PRETORO-CASALINCONTRADA-CHIETI”:

PARTENZE DA ROCCAMONTEPIANO: 06:30(*)- 06:45 – 08:20(2) -09:15(*)- 12:35(*)- 15:15(1)- 18:35

PARTENZE DA CHIETI: 07:50 – 11:00 – 12:30 -14:00 – 14:10 -17:30 – 19:40

(*) Corsa in partenza da Pretoro

(1) Corsa in partenza da Casalincontrada alle ore 14:30

(2) Corsa in partenza da C.da Reginaldo

AUTOLINEA “ORTONA-PESCARA”:

PARTENZA DA ORTONA: 05:05 – 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:35 – 09:00 – 09:30 – 10:30 – 11:00 – 11:40 – 12:30 – 13:00 – 13:40 – 14:30 – 15:00 – 16:00 – 16:35 – 17:25 – 18:00 – 18:30 – 19:30

PARTENZA DA PESCARA: 06:00 – 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 12:40 – 13:05 – 13:30 – 14:00 – 15:00 – 15:40 – 16:25 – 17:05 – 17:40 – 18:30 – 19:00 – 19:40 – 20:35

LINEA “PESCARA-L’AQUILA”

PARTENZE DA PESCARA: 5:55 – 6.25(*) – 6:35 – 8:00 – 8:30 – 10:30 – 13:10 – 14:10 – 16:05 – 17:15 – 18:00 – 19:45

PARTENZE DA L’AQUILA: 6:00 – 6:25(*) – 8:15 – 10:00 – 13:00 – 14:10(*) – 15:15 – 16:10 – 17.15 – 18:00(*) – 18:45 – 20:15

(*) NO STOP

LINEA “CARAMANICO TERME-PESCARA”

PARTENZE DA CARAMANICO: 6:20(*) – 15:30

PARTENZE DA PESCARA: 14:05 – 19:15

(*) Parte da S. EUFEMIA

LINEA “CIVITELLA CASANOVA-PESCARA”

PARTENZA DA CIVITELLA CASANOVA: 5:35 – 6:15 – 8:30 – 13:15 – 17:10(*) – 18:15

PARTENZA DA PESCARA: 7:00 – 13:00 – 14:10 – 16:00(*) – 18:35 – 20:30

(*) Corse in partenza/arrivo a Civitaquana

LINEA “CIVITELLA CASANOVA-PENNE”

PARTENZA DA CIVITELLA CASANOVA: 5:25 – 06:20

PARTENZA DA PENNE: 13:50 – 14.40

LINEA “PESCHIOLE-PENNE”

PARTENZA DA PESCHIOLE: 6:00

PARTENZA DA PENNE: 13:50

LINEA “S. EUFEMIA-SCAFA-PESCARA”

PARTENZA DA SCAFA: 5.50(*) – 6:35(*) – 7:10(1) – 8:15(2) – 11:00(2) – 14:10

PARTENZA DA PESCARA: 7:10 – 11:10(2) – 13:05 – 13:10 – 13:45 – 18:00(2)

(*) in partenza da P. Castagne transita Roccamorice, Abbateggio, S. Valentino, Scafa

(1) diretta a S. Eufemia; (2) in partenza da/per S. Eufemia – Pescara

LINEA “SERRAMONACESCA-PESCARA”

PARTENZA DA SERRAMONACESCA: 6:30 – 13:10 – 17:10 – 18:50

PARTENZA DA PESCARA: 13:10 – 14:05 – 18:40 – 20:15

LINEA “PIETRANICO-PESCARA”

PARTENZA DA PIETRANICO: 5:25(*) – 5:55(*) – 6:25 – 8:30(*/1) – 12:35(*) – 13:25(*) – 16:05(*)

PARTENZA DA PESCARA: 7:00(*) – 11:15(*/2) – 12:45(*) – 14:10(*) – 17:15(*) – 18:10

(*) Via Alanno

(1) limitata a/parte da Scafa

LINEA “NOCCIANO-CEPAGATTI”

PARTENZA DA NOCCIANO: 6:45 – 8:40 – 12:40 – 14:20 – 15:00* – 17:30(1)

PARTENZA DA CEPAGATTI: 7:35 – 11:45 – 13:30 – 17:50(*) – 19:00*

(*) prolungata Chieti Terminal Bus/ in partenza da Chieti Terminal Bus

(1) corsa in partenza da Chieti da/per Cepagatti

LINEA “FARINDOLA-PENNE-PESCARA”

PARTENZA DA FARINDOLA: 5:45(1) – 6:55 – 11:35 – 13:05 – 14:45 – 17:00 – 18:30

PARTENZA DA PENNE: 7:55 – 11:05 – 13:10(1) – 13:10- 14:00 – 15:20 – 17:40 – 19:30

(1) prolungata a/ in partenza da Pescara

LINEA “VILLA CELIERA-PESCARA”

PARTENZA DA VILLA CELIERA: 6:15

PARTENZA DA PESCARA: 14:10

PIANELLA – PESCARA

Partenza da Pianella: 5.50(3) – 6.25(5) – 7.10(4) – 7.15(6) – 8.00(3) – 8.15(1) – 8.45(1) – 9.00(8/7) – 10.00(5) – 11.00(5) – 12.00(1) – 12.30(5) – 13.25(5) – 14:00(8/*) – 14.25(6) – 14.35(5) – 15.00(1) – 15.30(5) – 16.40(5) – 17.30(8) – 18.10(6) – 18.45(5) – 19.30(8) – 20.00(5)

Partenza da Pescara: 6.20(5) – 6.40 (4) 7.20(6) – 8.00(1) – 8.00(8) – 9.00(5) – 10.00(5) – 11.00(1) – 11.30(3) – 12.10(5) – 12.40(3) – 12.45 – 13.00(7/8) – 13.30(5) – 14.10(6/11) – 14.40 (*/8) – 15.30(5) – 16.30(5) – 17.15(5) – 17.45(5) – 18.30(5) – 19.00(8) – 19.30(1) – 19.40(3) – 21.00(5)

(1) limitata/parte a/da Cepagatti – (2) coinc.a P.te Villanova da/per Pescara – (3) via Caprara – (4) limitata/parte a/da bivio Vicenne (5) via Cepagatti – (6) via variante – (7) via Cavaticchi – (8) via Cerratina/Castellana – (9) limitata/parte a/da Cavaticchi – (10) parte da Castellana – (11) termina a Cepagatti – (*) limitata/parte a/da Ponte Villanova

CITTA’ S. ANGELO – PESCARA

Partenza da Città S. Angelo: 6.00 – 7.00(2) – 7.30 – 8.15(1) – 9.00 – 9.30 – 10.00(1) – 11.00 – 12.00 – 12.55 – 13.40 – 14.15 – 15.00(1/2) – 15.45 – 17.05(1) – 18.05 – 19.00 – 20.10(2)

Partenza da Pescara: 6.45(1) – 7.30 – 8.15 – 9.10 – 10.00 – 11.00 – 11.30 – 12.00(1) – 12.50 – 13.15(1) – 13.45 – 14.10 – 15.05 – 16.00 – 17.00 – 17.45(1) – 19.10 – 20.00 – 21.10

(1) coinc da/per Castilenti – (2) transita per il campo sportivo

SPOLTORE – PESCARA

Partenza da Spoltore per Pescara: 6.20(2) – 6.55(*) – 7.15(*/11) – 7.20(3) – 7.50(2) – 8.35(2/8) – 9.25(*/8) – 10.05(2/8) – 10.55(*/11) – 11.40(2/8) – 12.25(2) – 13.05(2) – 14.05(2/12) – 14.25(2) – 15.50(2/8) – 16.55(*/8) – 17.40(*/11) – 18.20(2) – 20.00(4) – 20.50(2) – 21.35(2)

Partenza da Pescara per Spoltore: 5.30(2/10) – 6.30(10/*) – 6.45(3) – 7.10(2/10) – 8.00(2) – 8.45(*) – 9.30(2) – 10.15(8/*) – 11.00(2/8) – 11.45(2/11) – 12.30(2/8) – 13.15(2) – 13.45(2) – 15.00(2) – 16.00(8/*) – 17.00(8/*)- 17.45(2) – 19.00(4/8) – 19.40(11/2) – 20.10(2) – 21.00(2)

(1) da/per Moscufo – (2) da/per Villa S.Maria – (3) da/per Senarica – (4) da/per Caprara – (6) da/per Bv . Senarica – (8) transito per C.C.Arca – (10) transito per S.Lucia – (11) via Pescarina – (*) prosegue/parte per/da Bivio Cappelle

MOSCUFO – PESCARA

Partenza da Moscufo per Pescara: 7.10(2) – 8.50(2) – 10.30(3) – 13.10(5) – 13.25(2) – 14.35(4) – 14.55(2) – 17.10(2) – 18.50(2)

Partenza da Pescara per Moscufo: 8.00(3) – 9.40(2) – 12.00(3) – 12.45 – 13.45(3) – 14.10(2) – 15.45(2) – 18.00(2) – 19.40(2/7)

(1) limitata a/da Caprara – (2) via Caprara – (3) via Caprara-Senarica – (4) via Senarica-Villa S.Maria-Spoltore – (5) via Senarica-Spoltore – (6) periodo non scolastico di transito a Caprara – (7) via Pescarina – (8) da Senarica-via Caprara

CAPRARA – PESCARA

Partenza da Caprara per Pescara: 6.15 – 7.20 – 8.10 – 9.05 – 10.45 – 13.40 – 15.10 – 17.25 – 19.05 – 20.00(1)

Partenza da Pescara per Caprara: 6.15 – 8.00 – 9.40 – 11.30 – 12.00 – 12.40 – 13.15 -13.45 – 14.10- 15.45 – 18.00 – 19.00 – 19.40

(1) via Spoltore

SERVIZIO URBANO PENNE: SERVIZIO ESTIVO

SERVIZIO URBANO FRANCAVILLA: SERVIZIO ESTIVO

Per le informazioni di dettaglio sulle corse e sugli orari dei servizi attivi è possibile consultare il sito aziendale www.tuabruzzo.it oppure contattare il numero verde 800762622.

