AVEZZANO – Un vasto incendio è divampato a poca distanza dal centro abitato di Trasacco, in provincia dell’Aquila.

Sembra che il rogo sia divampato a partire da alcune sterpaglie, in una traversa di via Pecorale, per poi svilupparsi anche a cuasa del forte caldo.

Da più di un’ora e mezzo le squadre dei Vigili del fuoco e la Protezione Civile di Tagliacozzo sono impegnati nello spegnimento e contenimento delle fiamme.Coinvolta anche una azienda agricola

