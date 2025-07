TRASACCO: DOLORE E LUTTO PER MORTE ISPETTORE DI POLIZIA FAUSTO CIOFANI, FATALE UN INFARTO

TRASACCO – Se ne è andato a 49 anni, nel pieno della vita, per un malore improvviso Fausto Ciofani, stimato poliziotto, ispettore in servizio alla Questura dell’Aquila, mentre faceva footing nelle strade campestri della sua Trasacco.

Immediati i soccorsi, con l’arrivo di un elicottero del 118, ma non c’è stato nulla da fare.

Tutta la comunità si è stretta intorno alla moglie Gabriella, ai figli Emilio e Davide, ai fratelli Claudio e Corrado, al padre Emilio.

I funerali saranno celebrati domani, venerdì primo agosto, alle 15, nella basilica di San Cesidio a Trasacco.

Scrive il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene: “Con profondo dolore, a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, esprimo le più sincere condoglianze per la scomparsa prematura di Fausto Ciofani, nostro concittadino e amico stimato. Fausto, 49 anni, uomo serio, leale, dedito alla famiglia e al suo lavoro nella polizia dell’Aquila, è stato colpito da un malore improvviso che ha lasciato la nostra comunità sgomenta e senza parole. La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa per tutti noi. Persona sportiva, molto attiva nel sociale, sempre presente e disponibile. Fausto era un amico di tutti. Il suo sorriso, la sua generosità e la sua capacità di creare legami sinceri lo rendevano un punto di riferimento per molti. Fausto lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha conosciuto e apprezzato”..

“La scomparsa di Fausto Ciofani ha lasciato un segno profondo in paese”. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore da parte di chi lo conosceva e ne apprezzava le qualità umane.

La comunità di Trasacco non dimenticherà la sua presenza discreta, il sorriso sincero e l’amore per la sua famiglia. “Addio, Fausto. La tua comunità non ti dimenticherà”.