TRASACCO: MIGLIORANO CONDIZIONI PARROCO ACCOLTELLATO IN CHIESA, OGGI INTERROGATO 77ENNE AGGRESSORE

TRASACCO – Sarà interrogato oggi Luigi Cellini, 77 anni, che ieri ha tentato di uccidere don Francesco Grassi, 58 anni, parroco della chiesa dei Santi Cesidio e Rufino di Trasacco, colpendolo prima con pugni e poi con alcune coltellate, una delle quali lo ha raggiunto in pieno collo e un’altra al volto, provocandogli una profonda ferita.

Il parroco è ricoverato all’ospedale di Avezzano, e per fortuna non è in pericolo di vita e le sue condizioni stanno migliorando.

Il 77enne è ora nel carcere di Avezzano. a interrogarlo sarà Maurizio Maria Cerrato che ha coordinato le indagini.

Il movente del folle gesto sarebbe collegato a fatti riguardanti la gestione e le dinamiche interne della confraternita della chiesa della Madonna di Candelecchia, di cui l’anziano fa parte.

Don Francesco era solo in chiesa e stava pregando quando si è avvicinato l’anziano e dopo aver colpito il prete con pugni, ha tirato fuori un grosso coltello da cucina e lo ha pugnalato. A quel punto il prete è fuggito fuori gridando aiuto. Davanti alla piazza della chiesa è caduto per terra ed è stato soccorso prima da una donna e poi dal sacrestano.