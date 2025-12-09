TRASACCO: MUORE UN MECCANICO DI 62 ANNI FINITO CON L’AUTO NELLA SCARPATA

TRASACCO – Morto l’uomo coinvolto nel grave incidente avvenuto tra Collelongo e Trasacco due paesi in provincia dell’Aquila. Si tratta di Franco Cardinale, di 62 anni, meccanico, che viveva a Trasacco.

L’uomo era alla guida della sua Fiat 500 d’epoca quando, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, l’auto è uscita di carreggiata finendo nella scarpata. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Avezzano, che hanno estratto il conducente dalle lamiere innfin di vita, e dei medici del 118, che lo hanno stabilizzato. L’uomo è stato trasportato all’ospedale dell’Aquila, il San Salvatore, dove è spirato dopo alcune ore a causa delle gravissime lesioni.

Sconforto nella Marsica dove l’uomo, che lascia moglie e due figlie, era molto noto e stimato e spesso partecipava a eventi come i nostalgici raduni delle vecchie Fiat 500.