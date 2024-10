TRASACCO: SERIE DI FURTI IN ABITAZIONI, DENUNCIATO 20ENNE

TRASACCO – La sera del 5 ottobre scorso è stata funestata da alcuni furti ai danni di private abitazioni di Trasacco (L’Aquila) e, di lì a poco, i carabinieri hanno denunciato un 20enne alla procura della Repubblica di Avezzano, ritenuto responsabile di furto e tentato furto aggravato.

Tre i fatti denunciati su cui sono state rivolte le attenzioni degli investigatori, che si concentrano e sviluppano tutti nell’arco della stessa serata, quando i malviventi sono riusciti a trafugare qualche centinaio di euro e diversi monili d’oro da due diverse abitazioni. Differente, invece, l’esito dell’irruzione fatta all’interno di una terza abitazione dove i ladri, disturbati della presenza in casa dei proprietari, non sono riusciti nel loro intento e sono fuggiti dileguandosi per le vie circostanti.

Le indagini avviate a seguito delle immediate denunce delle parti offese, arricchite dalle testimonianze raccolte, hanno portato a ritenere più che plausibili gli elementi a carico di un 20enne, domiciliato in un comune della conca del Fucino.

Tuttavia, proseguono gli accertamenti tesi a raccogliere ulteriori congiunture che possano fissare il coinvolgimento di eventuali complici.

Un dettagliato rapporto è stato consegnato agli uffici della procura della Repubblica di Avezzano che coordina le indagini ancora in atto.