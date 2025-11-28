TRASFERIMENTO SOPRINTENDENTE COLLETTINI: L’ANCE, “ESPRIMIAMO GRATITUDINE PER QUANTO FATTO”

L’AQUILa – I presidenti di ANCE L’Aquila e ANCE Abruzzo Gianni Frattale ed Enrico Ricci salutano la Soprintendente Cristina Collettini che dal 1 dicembre assumerà un altro prestigioso incarico a Trento con la direzione del Castello del Buonconsiglio.

“Del dialogo istituzionale”, si legge in una nota, “sempre e ovunque auspicato, la Soprintendente Collettini è una rappresentante esemplare, ci mancherà il suo dinamismo, la capacità di ascolto e di risoluzione agile dei problemi, pur nel rigore della tutela dei nostri beni architettonici. Con lei la ricostruzione dei beni monumentali ha fatto grandi passi avanti uscendo dalle secche del passato, dall’inazione di chi spesso risparmia la propria firma per aggirare i rischi”.

“Lei non si è mai risparmiata, imprimendo una energica e costante spinta all’azione dei suoi uffici. I costruttori desiderano darle merito ed esprimerle piena gratitudine per la dedizione, la passione e la disponibilità con cui ha sempre affrontato ogni quesito tecnico, con la visione aperta e lungimirante di chi è consapevole di rispondere ad una responsabilità collettiva. Sarà difficile sostituirla. E resterà forte il legame di stima e fiducia costruito con quattro anni di lavoro e di attenzione per il territorio. Ci auguriamo che alla Soprintendenza aquilana arrivi un degno sostituto e che non si fermi il lavoro avviato per le opere pubbliche, paesaggistiche e per il sisma”.

