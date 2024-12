TRASFERTA AMARA PER L’ISWEB AVEZZANO RUGBY: A PARABIAGO FINISCE 54-19 PER I PADRONI DI CASA

AVEZZANO – Niente da fare per l’Isweb Avezzano Rugby che, dalla difficile trasferta di Parabiago, esce sconfitta per 54-19 contro i padroni di casa, attualmente assiepati al primo posto in classifica.

Al centro sportivo Venegoni-Marazzini finisce 54-19 per i rossoblù che ottengono cinque punti in classifica. Nessun punto, invece, per gli abruzzesi che non sono riusciti a marcare le necessarie quattro mete per prendere un punto di bonus. Adesso qualche giorno di riposo per le festività natalizie prima di riprendere il campionato contro il Verona Rugby.

“Non abbiamo sfruttato alcune occasioni avute in touche con il pacchetto di mischia”, commenta a fine gara la seconda linea Cristian Martini. “È vero che chiudiamo con una sconfitta pesante ma è pur vero che abbiamo un grande gruppo che vuole migliorare di giorno in giorno e, sicuramente, alla ripresa del campionato ci faremo trovare più maturi”.

Queste le parole del trequarti ala Riccardo Capone, autore di due delle tre mete dell’Isweb Avezzano Rugby: “È stata una partita molto dura, soprattutto dal punto di vista fisico dove gli avversari hanno avuto la meglio. Non siamo felici perché ci aspettavamo qualcosa in più che è mancato, tuttavia prendiamo quel che c’è di positivo come l’attacco palla in mano con il quale siamo riusciti a fare tre mete.

“Abbiamo affrontato una squadra che fa della velocità uno dei suoi punti di forza. Hanno trovato un Avezzano pronto a respingerli e che non si è mai tirato indietro. Non è una consolazione di cui non abbiamo bisogno ma un altro punto di inizio che ci rende ancor più consapevoli delle nostre potenzialità e che ci dà la consapevolezza di dover passare queste giornate rilassati, felici e allo stesso tempo concentrati in ogni allenamento che affronteremo. Auguro buone feste a tutti, e che siano di buon auspicio per continuare a esprimere il nostro meglio su una strada ormai designata da anni che questa squadra e questa città merita”, dichiara la terza linea Lorenzo Mammone.

Tabellino

Rugby Parabiago – Avezzano Rugby 54-19 (26-0)

Centro Sportivo Venegoni-Marazzini

21 dicembre 2024 ore 14.30

Marcatori: 3′ m. Ceciliani tr. Silva Soria (7-0), 11′ m. Moioli (12-0), 17′ m. Paz tr. Silva Soria (19-0), 37′ m. Toninelli tr. Silva Soria (26-0) st; 41′ m. Capone tr. Natalia (26-7), 44′ m. Castellano tr. Silva Soria (33-7), 49′ m. Capone (33-12), 67′ m. Durante tr. Silva Soria (40-12), 70′ m. Messori tr. Silva Soria (47-12), 75′ m. Martini tr. Natalia (47-19), 79′ m. Grassi tr Silva Soria (54-19)

Rugby Parabiago: Grassi N., Cortellazzi (41′ Durante), Paz (41′ Facchinato), Hala (53′ Cucchi), Moioli, Silva Soria, Zanotti, Galvani, Nadali (54′ Messori), Toninelli, Caila (41′ Mariani), Viero, Divis (43′ Castellano), Ceciliani (72′ Cornejo), Catalano (41′ Antonini). All. Porrino

Avezzano Rugby: Natalia (63′ Leonardi), Copersino, Mokom, Vaccaro, Capone, Mercerat, Speranza (59′ Robazza), Rettagliata (43′ Basha), Del Vecchio, Mammone (59′ Di Roberto), Sekele, Giangregorio, Jefferey, Pais, Mocerino (59′ Trozzola). All. Troiani

Arb. Merli

AA1 Meschini AA2 Romascu

Cartellini : 62′ g. Craig Jeffery (Avezzano Rugby), 74′ g. Viero (Rugby Parabiago)

Calciatori: Silva Soria (Rugby Parabiago) 7/8, Natalia (Avezzano Rugby) 2/3

Note: Giornata soleggiata con clima primaverile, campo pesante, 600 spettatori

Player of the Match: Zanotti (Rugby Parabiago)

Punti: Rugby Parabiago 5 Avezzano Rugby 0

Foto: ufficio stampa Rugby