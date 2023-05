TRASFORMARE PAURA IN ENERGIA: A L’AQUILA IL PROGETTO “SHARE YOUR FEAR”

L’AQUILA – Share y0ur fear è un progetto ideato dal cantautore e influencer Ruben Coco e dallo psicologo Stefano Gentile, entrambi di Avezzano. Sharey0urfear nasce dal desiderio di creare una community di persone che ha deciso di affrontare le proprie paure cominciando con il condividerle.

Presso la libreria Colacchi, in Corso Vittorio Emanuele II, è stata posizionata una scatola alla quale, nel più totale anonimato, chiunque potrà affidare una o più paure.

Il giorno 10 maggio, alle ore 18:00, la scatola verrà aperta. I biglietti all’interno saranno lo spunto per ragionare su possibili strategie da mettere in atto per liberarsi, una volta per tutte, dai freni che ci impediscono di realizzare i nostri desideri.

Queste le parole dei promotori dell’originale iniziativa: “La paura è un’emozione primordiale che svolge un’importante funzione per la sopravvivenza dell’individuo. Tuttavia, attraverso le esperienze, le relazioni e le fantasie la paura può trasformarsi in un fattore limitante per la realizzazione dei propri desideri. Condividere le proprie paure è il primo passo per interrompere un circolo vizioso che produce insoddisfazione e che limita la piena realizzazione dell’individuo”.