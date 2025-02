TRASFORMAZIONE DIGITALE COME MOTORE DI CRESCITA IN ABRUZZO: CONVEGNO ALL’AQUILA

L’AQUILA – La trasformazione digitale, quale leva fondamentale per la crescita del territorio sarà al centro dell’evento promosso dall’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) Abruzzo in collaborazione con PagoPA, dal titolo “La trasformazione digitale come motore di crescita del territorio abruzzese”.

L’incontro – rivolto ad amministratori locali, enti privati e stakeholder del settore digitale – si svolgerà all’Aquila domani, 27 febbraio, alle 10 nella sala Lignea del Palazzetto dei Nobili. Obiettivo dell’evento è quello di promuovere un momento di confronto sul tema della trasformazione digitale quale strumento fondamentale per ridisegnare il rapporto tra gli enti locali e la cittadinanza, condividendo pratiche innovative e strategie.

Saranno presenti il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Sindaco di San Demetrio Nè Vestini (Aq) e componente del Comitato Direttivo di Anci Abruzzo, Antonio Di Bartolomeo delegato del Presidente di Anci Abruzzo e Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Ad aprire i lavori sarà Alessandro Moricca, Amministratore unico di PagoPA, mentre gli interventi saranno affidati ad Alberto Giaccari, Area manager del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gloriana Cimmino, Direttore Mercato PagoPA, e Giuseppe De Giorgi, Direttore del Dipartimento IO, Wallet e Multicanalità PagoPA.

