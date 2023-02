TRANSIZIONE E COMUNITÀ ENERGETICHE, INCONTRO DI APPROFONDIMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO

TERAMO – Si è svolto oggi a Teramo l’incontro “La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili”, un appuntamento di approfondimento, per imprese e comunità, sulle sfide che il cambiamento climatico ci impone.

Organizzato dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Itala, con il supporto tecnico di Dintec, l’evento di oggi dà l’avvio ad una collaborazione strategica e pluriennale proprio tra la Camera di commercio del Gran Sasso e Dintec per realizzare un programma di sensibilizzazione e affiancamento sul tema della transizione energetica rivolto a tutti gli attori del territorio: imprese, associazioni, enti locali e cittadini.

Nucleo centrale dell’incontro è stata la Comunità energetica Rinnovabile (CER) che consente a imprese, comunità locali e cittadini di condividere energia elettrica prodotta dallo sfruttamento delle energie rinnovabili, e quindi inesauribili, permettendo risparmio e favorendo non solo efficienza, ma anche benefici di tipo sociale.

L’incontro dopo i saluti del sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, e dell’assessore regionale Nicola Campitelli, ha visto gli interventi di Antonio Romeo, direttore Dintec, Caterina Vajani, responsabile promozione e assistenza alle imprese GSE, Ocleto D’Arcangelo, ricercatore Lab Smart cities e communities Enea.

“Il percorso con la Camera – ha spiegato Romeo- prevede due ulteriori eventi nei quali saranno approfonditi anche i temi relativi all’efficienza e risparmio energetico, dove saranno attivati dei desk per supportare e orientare le imprese, e avviato un tavolo di progettazione territoriale volto a raccogliere le istanze delle imprese e degli stakeholder per la costituzione Comunità Energetiche”

In particolare, sempre nell’ambito dell’iniziativa, la Camera di commercio attiverà un tavolo di progettazione per dare vita, in concreto, ad una CER ed al quale potranno aderire gli attori del territorio affinché il percorso verso la transizione energetica sia anche sostenibile e partecipato.

“Oggi – ha commentato la presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone – attraverso questi interventi di informazione e approfondimento sulle energie rinnovabili è nata una scintilla, che ha messo in connessione diverse realtà e sulla linea tracciata oggi, continueremo a lavorare, e nel 2023 puntiamo a creare più Cer possibili nel nostro territorio”.

Significativa l’esperienza del piccolo paese in provincia dell’Aquila di Gagliano Aterno, 250 anime. Dal 2020, come ha spiegato il sindaco Luca Santilli nel suo intervento, si è avviata la progettazione per una CER. “Con questa azione -spiega il Sindaco- si incide sui cittadini, che si autodeterminano, la comunità gestisce il valore dell’energia e diventa un soggetto vivo e vitale”. E proprio grazie alla progettazione per un uso attivo delle energie rinnovabili il comune di Gagliano Aterno ha realizzato bandi per chiamare giovani studiosi in tema di energie rinnovabili a vivere in quel territorio, che, in via di spopolamento anche a causa del sisma, rinasce dalle rinnovabili.