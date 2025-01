TRASLOCO FACOLTA’ ECONOMIA: IL RETTORE ALESSE, “STUDENTI UNIVAQ RISORSA PER IL CENTRO”

L’AQUILA – “La necessità di restituire i locali per permettere la riapertura del carcere minorile, ha costretto l’Università dell’Aquila a predisporre un piano per ricollocare i corsi di Economia, che abbracciano 800 studenti, a partire dal prossimo anno accademico”.

Il rettore Edoardo Alesse ha incontrato in due occasioni alcuni studenti di Economia per un confronto sul trasferimento dei corsi in centro storico. “Abbiamo dovuto agire nel miglior modo possibile – ha detto all’ANSA Alesse – ricollocando gli studenti tra il centro congressi a San Basilio e il Dipartimento di Scienze umane, in una zona prossima alla Fontana Luminosa. Non si è trattato di una scelta, ma di un’emergenza che ci siamo trovati ad affrontare”.

“L’alternativa sarebbe stata delocalizzarli all’ex Felix – ha aggiunto in riferimento alla struttura periferica di via Giovanni Gronchi 18, nella zona industriale di Pile – ma non me la sono sentita, moralmente, di tornare indietro di 15 anni, utilizzando capannoni industriali come nel primo periodo dell’emergenza sisma. Nel frattempo andranno avanti i lavori di riqualificazione dell’ex San Salvatore”.

L’arrivo in centro degli studenti comporta degli interventi sui parcheggi a partire dal multipiano da realizzare in viale della Croce Rossa a servizio della zona di San Basilio. “Stiamo anche accelerando le procedure per la riapertura del Collegio di merito Ferrante d’Aragona – prosegue Alesse – che a partire dal prossimo anno accademico potrà ospitare circa 300 posti letto, consentendo a molti studenti di vivere a pieno il centro storico, rinunciando magari all’uso dell’auto Questo incentiverà il ripopolamento del centro storico. Un centro che, senza studenti, rischia di restare impoverito”.

Entro febbraio, un comitato definirà gli arredi degli appartamenti del collegio per renderli operativi al più presto. Nel frattempo, l’Adsu garantirà soluzioni temporanee per la mensa degli studenti di Economia, con buoni pasto o altre alternative, mentre i locali dell’area di Acquasanta vengono progressivamente restituiti: una palazzina è già stata consegnata, a marzo toccherà a quella con segreterie, biblioteca e mensa. A luglio il trasferimento sarà completato.