TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI: CONVEGNO DIFENSORE CIVICO DI PRIMO A CHIETI

CHIETI – Avvocati, tecnici, funzionari e dirigenti dei Comuni delle provincie di Chieti e Pescara al convegno su “trasparenza e accesso agli atti”.

“Numerosa e qualificata”, si legge in una nota, la partecipazione al convegno organizzato a Chieti, presso l’Università d’Annunzio, dal difensore civico regionale, Umberto Di Primio, nell’ambito del primo degli eventi promossi nell’ambito delle “Giornate di Studio della Difesa Civica Regionale – Diritto di Accesso e Forme Diffuse di Controllo”.

Nel corso della giornata, dopo i saluti portati dal prorettore Carmine Catenacci, sono intervenuti il professor Stefano Civitarese Matteucci, che ha tracciato il profilo giuridico e storico del difensore civico; l’avvocato Umberto Di Primio che parlato delle difesa civica, tra tutela del diritto d’accesso e forme diffuse di controllo; la professoressa Melania D’Angelosante che si è soffermata sull’evoluzione del regime della conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione – Le forme di accesso, accesso documentale e accesso civico “semplice”; il professor Gianlorenzo Ioannides che ha invece approfondito il tema dell’evoluzione del regime della conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione, le forme di accesso (accesso civico “generalizzato” e accesso ambientale), la tutela amministrativa nei procedimenti di accesso agli atti e, infine, il professor Gianluca Bellomo ha focalizzato il suo intervento sull’accesso agli atti e la tutela dei dati personali.

“È stata una giornata di lavoro molto proficua – dichiara in una nota il difensore civico Di Primio – e per questo voglio ringraziare. per il supporto organizzativo e per i contributi di assoluto pregio portati dai proprio docenti. l’Università d’Annunzio di Chieti che, da subito, ha creduto in questa forma di comunicazione/formazione sottoscrivendo con noi un accordo di collaborazione”.

“Un primo appuntamento più che positivo che ci incoraggia a proseguire il percorso intrapreso in vista del prossimo evento in programma il 12 dicembre a Teramo”, conclude Di Primio.