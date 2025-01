TRASPORTI A PESCARA: SOSPIRI, “IN ARRIVO UN SISTEMA CELERE E A ZERO IMPATTO AMBIENTALE”

PESCARA – “La riorganizzazione del Trasporto pubblico locale, con l’avvio ufficiale dell’utilizzo dell’ex tracciato ferroviario con i mezzi elettrici della Tua, segna finalmente l’ingresso di Pescara nel mondo moderno 4.0. A questo punto attendiamo l’ultimo nulla osta della Commissione TPL e il primo marzo saremo pronti a salire sul primo bus che ufficialmente occuperà uno spazio nato e finanziato originariamente per garantire ai cittadini un servizio pubblico fondamentale, ovvero un mezzo di trasporto di massa a zero impatto ambientale che viaggiasse su percorso riservato, dedicato, assicurando tempi veloci e certi di percorrenza”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri nella Conferenza stampa convocata per la presentazione del Piano di potenziamento e riorganizzazione del sistema di Trasporto pubblico locale organizzata dalla Tua.

“Quella odierna è senza dubbio una giornata storica per Pescara e per Montesilvano, su cui occorre puntare i riflettori per la rilevanza che riveste nella vita quotidiana di tutti i cittadini – ha detto il Presidente Sospiri -. Finalmente abbiamo una data certa: sappiamo che per il primo marzo le due città adriatiche saranno collegate da mezzi elettrici che transiteranno sull’ex tracciato ferroviario, in attesa del filobus, a costi minimi per gli utenti, collegando il parcheggio di scambio di Montesilvano al Terminal bus delle aree di risulta di Pescara, ovvero in pieno centro. Centinaia di pendolari non avranno più la necessità di utilizzare l’auto privata con i relativi problemi di parcheggio o di consumi, le corse saranno garantite ogni 10 minuti con 24 fermate lungo il percorso, dunque quasi un trasporto a domicilio”.

“Aumenteranno così anche i chilometri coperti dagli autobus della Tua, da 400mila chilometri passeranno a 530mila, si abbasseranno i livelli di smog e si allenterà la morsa del traffico nelle vie tutt’attorno all’ex tracciato, ossia via Castellamare. Scontiamo senza dubbio vent’anni di ritardi rispetto a un progetto all’avanguardia che però siamo riusciti a portare a compimento. Il nostro doveroso ringraziamento umano e istituzionale va al sindaco Carlo Pace che ha pensato un’opera tanto moderna, al sottosegretario onorevole Nino Sospiri co-ideatore e colui che ha trovato e portato a Pescara i finanziamenti necessari per la realizzazione del progetto e all’onorevole Glauco Torlontano che da scienziato, medico e uomo delle Istituzioni ha difeso e sostenuto tale opera, al di là del proprio colore politico, consapevole dei benefici che tale infrastruttura avrebbe portato al territorio in termini di tutela della salute umana. E il ringraziamento va anche al Presidente Marsilio che senza alcuna politica di campanili ci ha fatto recuperare il tempo perso in vent’anni”.