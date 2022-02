TRASPORTI ABRUZZO, CONCORSI TUA: STRAPPO TRA PRECARI E SINDACATI

PESCARA – “Per tre anni Tua pagherebbe personale esperto come se fossero da formare. Io capisco che gli interinali, pur di lavorare, accetterebbero questa condizione. Per il sindacato si tratta invece di sfruttamento”.

Dalle parole di Franco Rolandi, della Filt Cgil, emerge lo strappo tra precari e sindacati su un concorso già bandito dalla Tua, l’azienda regionale del trasporto pubblico, ma soprattutto un altro ancora da pubblicare, sul quale i precari puntano per essere stabilizzati.

Tanto da essere entrati in conflitto con la Filt Cgil perché se nel concorso già bandito, per 120 posti, i requisiti sono stringenti, come un’età non superiore ai 29 anni, e il non possedere un’esperienza nel settore una richiesta questa che ha escluso gli interinali, l’altro non garantirebbe uno stipendio adeguato.

“Tua – fa sapere Rolandi, come riporta Il Messaggero – si è resa disponibile a bandire un’altra selezione, a patto che i lavoratori, seppur già formati, siano assunti come apprendisti. Tutto questo in un’ottica di risparmio contributivo, escluso però dalla contrattazione nazionale. Il punto è, tuttavia, che gli interinali sarebbero propensi ad accettare questa condizione. Per il sindacato si tratta di sfruttamento”.