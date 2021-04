TRASPORTI ABRUZZO: “FINALMENTE I VIGILI DEL FUOCO VIAGGIANO GRATIS PER LA SICUREZZA CITTADINI”

L’AQUILA – “Era ora! Dopo anni di impegno e dedizione la Fns Cisl Abruzzo-Molise è riuscita a far approvare in Consiglio regionale la modifica alla legge regionale che permette anche ai vigili del fuoco di viaggiare gratuitamente sui trasporti regionali per la sicurezza dei cittadini come già accade per le forze di polizia”.

Così, in una nota, il segretario interregionale della Fns Cisl Abruzzo-Molise Antonello Ghizzoni: “Grazie a tutti coloro che hanno permesso di portare a termine una battaglia che la Fns Cisl combatteva da anni, infatti – spiega Ghizzoni – nel lontano 2007 con l’allora assessore regionale, Tommaso Ginoble, si era riusciti ad ottenere per i vigili del fuoco lo stesso risultato che si è ottenuto oggi”.

“Pertanto ringraziamo il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis che è stato firmatario dell’emendamento approvato, al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e un plauso va al vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente che ha condiviso fin dal principio il progetto che oggi ha trovato soluzione. Siamo sicuri – conclude Ghizzoni – che sia un traguardo per tutti gli abruzzesi che viaggiano sui mezzi pubblici della Regione Abruzzo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.