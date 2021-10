TRASPORTI ABRUZZO, “LA TUA ASSUME”: DOMANI I DETTAGLI IN CONFERENZA STAMPA

PESCARA – “Nel momento in cui l’Abruzzo ha dirette criticità sul fronte occupazionale, la società di trasporto della Regione Abruzzo assume”.

Ad annunciarlo, in una nota, la Tua SpA, la società di Trasporto pubblico abruzzese, che fornirà ulteriori dettagli nel corso di una conferenza stampa, nella sede di Pescara, in programma per domani, martedì 19 ottobre, alle 10.30.

Interverranno, tra gli altri, il presidente di Tua, Gianfranco Giuliante e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.