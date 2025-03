TRASPORTI ABRUZZO: TUA A CGIL, “CORSE SOPPRESSE SEMPRE ACCOMPAGNATE DA SERVIZI SOSTITUTIVI”

PESCARA – “Le corse soppresse per ragioni interne all’azienda sono state sempre accompagnate da servizi sostitutivi, sia su gomma che su ferro, garantendo così la continuità del trasporto per l’utenza. Ogni variazione viene comunicata in anticipo attraverso i canali ufficiali, fornendo dettagli sulle alternative disponibili”.

Lo precisa in una nota la Tua, la società del trasporto unico abruzzese, in merito alle dichiarazioni della Cgil sulle soppressioni dei treni.

“Inoltre – viene aggiunto -, una parte delle soppressioni riportate dalla Cgil non è imputabile a Tua Spa, ma è dovuta a problemi della rete ferroviaria nazionale gestita da Rfi, come guasti tecnici e perturbazioni della circolazione. È importante sottolineare che, in questi casi, Tua non ha alcuna responsabilità, trattandosi di eventi esterni all’azienda”.

“Tua Spa conferma il proprio impegno nel garantire un servizio efficiente e trasparente, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori”, conclude la nota.