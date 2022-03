TRASPORTI ABRUZZO, TUA: “ADESIONE A SCIOPERO INFERIORE A DATI COMUNICATI DA SINDACATI”

PESCARA – “I dati ufficiali comunicati agli organi competenti evidenziano una percentuale di adesione al 50% su media regionale”.

È quanto precisa il presidente della Tua Gianfranco Giuliante, rispondendo alla nota diffusa dai sindacati che, in merito allo sciopero di 4 ore dei lavoratori del trasporto pubblico hanno parlato di “record di adesioni”.

Secondo Filt-Cgil, FIT CISL, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, “le percentuali di astensione reale del comparto gomma vanno dal 70 al 80% che sebbene mitigate dal personale in somministrazione lavoro, i quali per ovvi motivi non possono vantare il pieno diritto allo sciopero al pari dei lavoratori TUA, sono bilanciate dal 100% sulle linee commerciali AQ-RM e 100% del trasporto ferroviario”.

Ma Giuliante sottolinea come i “numeri reali raccontano un’altra realtà” e come la media di astensione sia “inferiore rispetto a quella comunicata dai sindacati”.

E aggiunge: “Al fine di scongiurare lo sciopero e dando seguito agli impegni assunti dal DG in commissione vigilanza, le Organizzazioni sindacali sono state convocate il 17 marzo presso la Direzione Generale ma le proposte aziendali non sono state ritenute soddisfacenti”.