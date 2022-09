TRASPORTI: AL VIA DOMANDE PER BONUS DA 60 EURO, COSA FARE PER OTTENERLO

L’AQUILA – Al via da ieri la possibilità di ottenere il bonus trasporti di 60 euro da utilizzare per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile per i mezzi pubblici.

Nel giorno del suo debutto, sono state già superate in tutta Italia le 150mila richieste ed emissioni, con 695 aziende coinvolte. La misura, introdotta con il decreto Aiuti, si propone come un sostegno concreto agli studenti, lavoratori, pensionati e comunque a coloro che utilizzano bus, metro o treni, con l’obiettivo di andare incontro a chi è più in difficoltà ma anche di incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Soddisfatti il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che l’hanno tenuto a battesimo. Non è escluso che possa essere prorogato o reso strutturale.

La domanda va inoltrata telematicamente sul sito del Ministero del Lavoro e il voucher va speso entro un mese dall’emissione, accedendo al link https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite Spid o Cie, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista. Il limite di reddito (da riferire al 2021), è di 35mila euro.

Il bonus può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario per l’acquisto, entro il 31 dicembre di quest’anno, di un solo abbonamento, annuale, mensile o relativo a più mensilità di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.