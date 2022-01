TRASPORTI, CAMPITELLI: “QUESTA GIUNTA REGIONALE HA INVERTITO LA ROTTA E POTENZIATO LA TUA”

PESCARA – “Ho trovato paradossali le dichiarazioni di Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale, a seguito della sua visita ispettiva nella TUA, che ha strumentalizzato alcune rivendicazioni sindacali falsificando la realtà!”

È il commento dell’Assessore regionale Nicola Campitelli, che continua: “Dopo una gestione che, dalla nascita della TUA nel 2015, ha nel vero senso della parola dilapidato il patrimonio esistente nell’hub TUA di Lanciano (trasferimento di autobus nuovi da Lanciano in altre sedi, azzeramento di ogni manutenzione alle infrastrutture), sono molteplici le azioni inserite della Giunta Regionale di centrodestra nel budget del Piano Programma 2022-2024”.

Tra queste Campitelli ricorda:

1) l’assunzione di 100 Operatori di Esercizio con contratto di apprendistato professionalizzante;

2) Assunzione di 20 altre figure sempre con contratto di apprendistato professionalizzante tra figure tecniche ed amministrative;

3) Stanziamenti per complessivi 700.000€ per la bonifica amianto in tutte le sedi TUA a Lanciano;

4) Ulteriori 400.000€ stanziati da TUA in autofinanziamento per interventi di adeguamento alle normative ambientali e di sicurezza sempre sul Deposito autobus di Lanciano.

“Senza dimenticare che a Lanciano, negli ultimi due anni proprio in controtendenza con il passato, sono stati assegnati ben 25 nuovi autobus! Fatti concreti quindi che invertono la tendenza alla riduzione della rilevanza dell’hub frentano rispetto alle azioni messe in campo dalla precedente maggioranza e dal precedente CdA (quelli vicini a Paolucci per intenderci)”, aggiunge.

“Questi sopra richiamati primi importanti risultati sono solamente alcuni dei molti che vi sono stati a cui nei prossimi mesi seguiranno ulteriori interventi finalizzati a potenziare ulteriormente l’azienda regionale che riveste un ruolo centrale per la mobilità e lo sviluppo della Regione Abruzzo”.

“Questi risultati sono, seppur con qualche ritardo, lamentato giustamente dai lavoratori, stati ottenuti con un costante impegno e soprattutto avendo a cuore il futuro dell’Abruzzo e dei suoi collegamenti in particolare con i centri minori che nel passato era venuto meno”.

“Sono felice che il collega Paolucci abbia avuto la sensibilità e modo di riscontrare personalmente la realtà dei fatti”, sottolinea Campitelli.

“Dispiace però che ne abbia vantato una falsa paternità, ma capisco che evidentemente gli interventi che si rivelano proficui e di buon governo, piacciono!”, conclude.