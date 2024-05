TRASPORTI: CUCCHIARELLA E MANNETTI, “ALL’ABRUZZO OLTRE 37 MLN PER 6 TRENI ELETTRICI O A IDROGENO”

L’AQUILA – “L’arrivo in Abruzzo di sei nuovi treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno per un valore complessivo di 37,19 milioni di euro, nell’ambito dei 700 milioni disposti dallo schema di decreto di riparto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rinnovo del parco ferroviario regionale, confermano la volontà di ammodernare il Paese, con scelte che rispettano l’ambiente senza forzature ideologiche e con buonsenso”.

Così Laura Cucchiarella, assessore comunale dell’Aquila, candidata della Lega nella circoscrizione Meridionale alle Europee in programma a giugno, e il consigliere regionale Carla Mannetti, responsabile del coordinamento su Trasporti, Infrastrutture e Lavori pubblici del carroccio, già dirigente del settore Trasporti della Regione Abruzzo.

A dare l’annuncio il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, leader nazionale della Lega.

“È con grande soddisfazione che accogliamo questa importante notizia, frutto dell’ottimo lavoro portato avanti dal vicepremier e segretario nazionale del partito Salvini – commenta Cucchiarella – Per le regioni del Sud è previsto un investimento totale di 262,5 milioni per 32 treni, un’attenzione sempre alta per il potenziamento del parco rotabile del servizio pubblico regionale ferroviario che agevolerà il percorso di sviluppo sostenibile dei nostri territori”.

Per Mannetti: “Grazie ai notevoli investimenti voluti dalla Lega, continua il potenziamento del trasporto su ferro con nuovi treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno, mezzi moderni e rispettosi dell’ambiente. Un’azione concreta, che smonta le irrealizzabili campagne ideologiche della sinistra, nella direzione di un processo di rinnovamento realmente sostenibile”.