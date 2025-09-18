TRASPORTI: DA CDA TUA OK VENDITA 30% QUOTE SANGRITANA CARGO. MARSILIO, “PARTNERSHIP STRATEGICA”

PESCARA – La Regione Abruzzo annuncia un passaggio importante per rafforzare la logistica sul territorio regionale.

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha confermato l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di TUA, società a socio unico della Regione, della proposta di vendita del 30% delle quote di Sangritana Cargo ad una società privata, la Transadriatico di Grottammare.

“Siamo impegnati a valorizzare gli asset strategici detenuti attraverso Sangritana e a rafforzare la capacità commerciale, l’efficienza e la redditività del servizio di trasporto merci ferroviario in Abruzzo – dichiara in una nota il presidente Marsilio. – Questa operazione contribuirà a creare un ‘campione della logistica’ lungo l’asse adriatico, aumentando l’attrattività del territorio per le imprese e migliorando la competitività delle produzioni locali. La Regione Abruzzo continuerà a creare le condizioni affinché gli insediamenti industriali possano prosperare”.

L’accordo prevede il cosiddetto “closing” nei prossimi giorni, “segnando un’importante apertura verso una logistica più efficiente, veloce ed economicamente sostenibile per le imprese abruzzesi”, conclude la nota.