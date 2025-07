TRASPORTI: DA OGGI ACQUISTO BIGLIETTI PER TRENI TUA ATTRAVERSO CANALI TRENITALIA

PESCARA – A partire da oggi sarà possibile acquistare i biglietti singoli per i treni TUA attraverso i canali di vendita di Trenitalia. Questa nuova opportunità di acquisto include le Biglietterie, i Self-Service, le Agenzie di viaggio, il sito web di Trenitalia, l’APP Trenitalia e i punti vendita autorizzati.

Trenitalia, oltre alla vendita, si occuperà anche della gestione di eventuali richieste di cambio data e ora, rinuncia al viaggio per fatto del passeggero e cambio del biglietto TUA acquistato tramite i loro canali.

Il titolo di viaggio acquistato sarà fruibile unicamente per il vettore scelto. Per quanto riguarda, invece, gli abbonamenti Trenitalia, questi resteranno validi anche per viaggiare sui treni TUA, continuando a garantire una maggiore flessibilità ai pendolari e ai viaggiatori abituali.

Commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis. “Si tratta di un passo avanti importante nel processo di integrazione tra i servizi di trasporto regionale – ha concluso D’Annuntiis – che consentirà a cittadini e turisti di acquistare i biglietti TUA in modo più semplice e comodo. Un risultato frutto della collaborazione istituzionale e dell’impegno per una mobilità sempre più moderna e accessibile”.