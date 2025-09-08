TRASPORTI: DA OGGI RIPRESA LA CIRCOLAZIONE SULLA FERROVIA TERAMO-GIULIANOVA, LAVORI PER 48 MILIONI

TERAMO – Ha ripreso oggi la circolazione sulla linea Giulianova – Teramo, dove RFI (Gruppo FS Italiane) sta ultimando importanti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico avviati lo scorso 15 giugno.

Il primo convoglio a percorrere la linea rinnovata è stato il Regionale 19650, in partenza da Giulianova alle 6,03 con arrivo a Teramo alle 6,37.

I principali interventi – svolti in un periodo, come quello estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea – hanno riguardato: il rinnovo integrale di circa 25 km di binario, con l’utilizzo di circa 2800 tonnellate di ferro per le rotaie, 38 mila travesine in cemento armato precompresso ed oltre 51 mila tonnellate di pietrisco la riqualificazione della stazione di Teramo, con interventi per il miglioramento dell’accessibilità di stazione attraverso nuovi marciapiedi di altezza 55 cm dal piano del ferro, nuove pensiline, l’inserimento di percorsi tattili per ipovedenti, un nuovo marciapiede di testa e un nuovo accesso al secondo fronte di stazione

attività di manutenzione straordinaria alle Opere Civili, con interventi ad un ponte e su quattro ponticelli interventi di manutenzione straordinaria alla linea di alimentazione elettrica dei treni, con la sostituzione di 24 km di cavi.

Gli interventi – che puntano a uno sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio – hanno richiesto un investimento complessivo di 48 milioni di euro ed hanno visto impegnate circa 200 persone/giorno, tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici, a lavoro su opere civili, armamento e impianti di sicurezza e segnalamento.