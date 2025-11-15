TRASPORTI IN ABRUZZO: CONSEGNATO IN ANTICICIPO IL QUINTO TRENO ELETTRICO MONOPIANO

PESCARA – Consegnato, in anticipo, il quinto treno elettrico monopiano del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Abruzzo, previsto dal Contratto di Servizio 2023 – 2033 firmato con Regione Abruzzo.

Il nuovo convoglio è il primo con la nuova livrea della flotta del Regionale, caratterizzata da un colore verde predominante e da linee morbide e pulite, che riflettono un design semplice e orientato alla sostenibilità ed alla modernità.

Il brand Regionale non si limita a una nuova estetica, ma comprende anche il miglioramento dei servizi, con treni più confortevoli, accessibili e tecnologicamente avanzati, segno tangibile del veloce rinnovamento che sta caratterizzando la flotta del Regionale.

Con questo treno sale a 24 il numero dei convogli monopiano di ultima generazione già in circolazione, 14 elettrici e 10 ad alimentazione diesel: una flotta rinnovata e più performante grazie alla quale crescono sia gli standard qualitativi del servizio offerto (92,1% è l’indice di puntualità registrata dai treni del Regionale) che il gradimento dei viaggiatori (il 97% dei clienti ha espresso un giudizio positivo sull’esperienza di viaggio).

Cinque i nuovi treni già in circolazione sulle linee abruzzesi – finanziati con 34 milioni di euro – fanno parte di un Piano che include investimenti per oltre 181 milioni di euro, dei quali 152,6 a carico di Trenitalia e 28,8 milioni cofinanziati da Regione Abruzzo.

Si tratta di un treno elettrico, monopiano, dotato di 4 motori di trazione, può raggiungere una velocità di 160 km/h. Ospita circa 530 persone, con quasi 300 posti a sedere. Più spazio per i viaggiatori nelle sedute, spazi dedicati ai bagagli e alle bici, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente per la ricarica dei dispositivi tecnologici contribuiscono a migliorare l’esperienza a bordo.

Ecco altri dati : Sostenibilità ambientale – Un treno ecosostenibile, poiché è stato costruito utilizzando materie prime provenienti dal riciclo ed è a sua volta riciclabile fino al 97%; inoltre, garantisce una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.

Persone a ridotta mobilità – Il treno è dotato di due postazioni per persone con disabilità, strategicamente collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti necessari.

Trasporto biciclette – A bordo treno sono disponibili 20 postazioni per le biciclette con prese elettriche incluse, che consentono di ricaricare i modelli di nuova generazione, per dare ai viaggiatori la libertà di scegliere una mobilità integrata e a basso impatto ambientale.

Sicurezza a bordo – Maggiore sicurezza a bordo grazie a un sistema di telecamere digitali di videosorveglianza live con visualizzazione in tempo reale delle immagini sui monitor delle vetture.