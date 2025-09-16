TRASPORTI: ISTANZA AL COMUNE DELL’AQUILA, “PALINE E APP CON ORARI IN TEMPO REALE AUTOBUS”

L’AQUILA – “Propongo all’Amministrazione comunale l’attivazione dei servizi di infomobilità nel trasporto pubblico locale dell’Aquila: conoscere tragitti, posizione e orari di arrivo dei mezzi pubblici, sulle paline informative e sulle applicazioni mobili, è un servizio diffuso già oggi in più della metà dei capoluoghi di provincia italiani”.

Con questa motivazione il cittadino Luca Barbetta ha depositato oggi una istanza, in base all’articolo 10 del Regolamento Comunale sugli istituti di partecipazione.

Tale servizio, prosegue l’istanza “in una città come L’Aquila che è capoluogo di provincia e di regione, che è sede di istituzioni nazionali e internazionali quali l’Università degli studi dell’Aquila, il GSSI, i Laboratori di ricerca del Gran Sasso, e altre importanti Istituzioni, che nel 2026 sarà Capitale Italiana della Cultura, potrebbe agevolare l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dell’utenza, italiana e straniera, migliorando la qualità della vita della cittadinanza. L’istanza chiede all’Amministrazione Comunale di valutare l’attivazione di tale servizio, e di conoscere – qualora ci siano impedimenti – quali siano, e se possibile di rimuoverli”.