TRASPORTI L’AQUILA: SU SITO AMA INNOVATIVO SISTEMA PER TRACCIARE PERCORSO DESIDERATO E TROVARE BUS

L’AQUILA – Da domani sarà on-line il primo tangibile passo della digitalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale dell’Aquila.

L’Azienda della mobilità aquilana, Ama spa, lancia infatti il suo nuovo sito, con una grafica rinnovata e una migliore ottimizzazione, con contenuti aggiornati e soprattutto con una funzionalità di grande interesse ed utilità per l’utenza: il sistema di tracciamento del percorso con indicazione del mezzo (o dei mezzi) di cui l’utente potrà servirsi per raggiungere la destinazione desiderata.

In buona sostanza, sarà possibile verificare, inserendo un punto di partenza (o di salita) e un punto di arrivo (o discesa), quale mezzo serve la tratta di interesse e il percorso della stessa.

Il tutto è reso possibile grazie alla preziosa e valida collaborazione del Gran Sasso Science Institute (Gssi) che grazie a mesi di studi e test ha sviluppato la nuova funzionalità.

“L’Ama è in continuo rinnovamento, al passo coi tempi e con le nuove tecnologie – commenta l’amministratore unico, Augusto Equizi – sempre al servizio dell’utenza che, a breve, terminata la sperimentazione, potrà contare anche su un’App ove sarà possibile, oltre che sfruttare le medesime potenzialità del sito, anche acquistare biglietti e abbonamenti on line come modalità ulteriore rispetto a tutte quelle già oggi utilizzabili”.