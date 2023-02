TRASPORTI: NIENTE FONDI PNRR PER L’AREA PELIGNA. L’ASSESSORE D’ANDREA, “INCONTRERO’ I VERTICI TUA”

SULMONA -Stamattina l’Assessor comunale e ai Trasporti, Attilio D’Andrea, ha ricevuto una delegazione dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Faisa-Cisal, per discutere le problematiche riguardanti l’esclusione del territorio di Sulmona e dell’area peligna dai finanziamenti Masterplan e Pnrr per investimenti sulle infrastrutture del settore.

“I finanziamenti acquisiti dall’azienda regionale Tua”, ha detto, “sono 5milioni 725mila440 euro, di cui nemmeno un centesimo è previsto per questo territorio nel quale è evidente soprattutto l’assenza di un terminal, con apposite banchine per gli autobus e di una biglietteria e dopo quattro anni dal trasferimento da viale Repubblica l’assenza di una rimessa adeguata per i mezzi. Nell’incontro mi è stato riferito che i vertici Tua pongono attenzione sulla necessità del coinvolgimento degli Enti locali e del Comune”.

“Da parte mia, ho confermato la massima attenzione e la piena disponibilità ad incontrare i dirigenti dell’azienda regionale di trasporti e ho disposto l’immediata richiesta di incontro al fine di affrontare questi problemi che vanno a sommarsi all’isolamento che continua a penalizzare il territorio peligno, che ha già subito un drastico taglio delle corse verso la Capitale del 50% dal tempo dell’emergenza Coronavirus” ha concluso D’Andrea.