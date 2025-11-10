TRASPORTI: PEPE (PD), “TAGLI, CANTIERI FERMI ED ESTERNALIZZAZIONI, COSI’ MARSILIO DISTRUGGE TUA”

L’AQUILA – “Il trasporto pubblico in Abruzzo, al pari della sanità e di molti altri settori strategici, soffre pesantemente le scelte del centrodestra guidato da Marco Marsilio. Tagli, esternalizzazioni e cantieri fermi stanno mettendo in ginocchio l’azienda regionale di trasporto TUA e compromettendo la qualità del servizio per cittadini e lavoratori”.

Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale Pd Dino Pepe.

“Le organizzazioni sindacali denunciano da tempo i danni provocati dalle politiche di riduzione dei costi e dall’aumento della precarizzazione del lavoro – osserva Pepe – A fronte di tariffe sempre più alte, sono aumentate del 20% nell’ultimo anno, gli utenti devono affrontare disservizi crescenti, corse soppresse e ritardi continui”.

“Un esempio emblematico è quello della Val Vibrata: in occasione della festa di San Martino, oggi e domani, sono state cancellate due corse perché le scuole di Nereto sono chiuse, ma quelle stesse linee sono utilizzate quotidianamente da lavoratori e pendolari che sono rimasti senza alternativa – aggiunge il consigliere Pd – A peggiorare la situazione, i cantieri di competenza Tua risultano completamente fermi:

Sede di Teramo – I piazzali di manovra e ricovero mezzi versano in condizioni di degrado e scarsa salubrità, il cantiere per l’allargamento del piazzale superiore è iniziato e subito fermato senza motivazioni apparenti. Terminal bus di Mosciano Stazione – Il progetto non è mai stato completato e il sito versa oggi in totale abbandono. Biglietteria Tua Stazione di Giulianova – Chiusa ormai da mesi con evidenti ripercussioni sulla vendita dei biglietti e sulle informazioni all’utenza . Piazzale San Francesco – L’autostazione è incompleta, i lavori in pratica sono fermi nonostante le rassicurazioni da parte dei vertici TUA , il terminal è privo di una regolamentazione degli accessi e con gravi carenze di sicurezza per operatori e utenti”.

“Nonostante le numerose segnalazioni e la richiesta formale di un incontro con la Regione Abruzzo, nessuna risposta è mai pervenuta alle sigle sindacali – prosegue Pepe – Mentre la Regione resta in silenzio, eclatante è il rifiuto del centro destra di applicare il biglietto unico alla nostra provincia, lavoratori e cittadini pagano sulla propria pelle l’incompetenza e il pressapochismo della giunta Marsilio”.

“Un settore essenziale come quello dei trasporti non può essere lasciato al degrado. Nelle prossime settimane, con gli strumenti previsti dal Consiglio regionale, effettuerò delle visite ispettive presso i cantieri TUA per valutare insieme ai sindacati un piano immediato di intervento per sbloccare i cantieri, garantire sicurezza e dignità ai lavoratori, e restituire ai cittadini un servizio pubblico efficiente e moderno”, conclude.