TRASPORTI PESCARA: CON “MAAS4 ABRUZZO” IL BIGLIETTO E’ UNICO

PESCARA – “Passa tutto attraverso una piattaforma digitale che serve ad agevolare i cittadini, permettendo all’utenza di ‘viaggiare con tutti i mezzi in un solo click!’, come dice lo slogan del progetto, non essendo più necessario acquistare più titoli di viaggio separatamente. La piattaforma è già operativa e ha prodotto i primi risultati”.

Così, in una nota, il consigliere comunale Luigi Albore Mascia che spiega: “Il Comune di Pescara affronta la sfida della mobilità integrata sostenibile e lo fa attraverso il progetto ‘MaaS4Abruzzo’, l’acronimo che sta per Mobility as a Service”.

Una iniziativa, finanziata dall’Unione Europea, che mira a garantire un’offerta unica per i servizi di trasporto, realizzando una combinazione innovativa tra trasporto pubblico locale, ride-sharing, bike-sharing, scooter-sharing, car-sharing e anche parcheggi pubblici.

“Chi aderisce ottiene un welcome bonus di 13 euro, da usare proprio per viaggiare. Per riscattarlo è sufficiente registrarsi on line su Maas4Abruzzo e chi lo farà entro la fine del mese riceverà, per ogni viaggio intermodale, un cashback pari al 30% della somma spesa”.

È stato Albore Mascia a convocare una prima riunione di tutti i soggetti coinvolti, nella sala giunta del Comune di Pescara, per definire i vari passaggi da seguire e tracciare un bilancio di quelli già effettuati.

“L’amministrazione comunale di Pescara è uno dei partner – prosegue il consigliere – e ha al suo fianco una di serie altri partner progettuali vale a dire la Regione Abruzzo, Tua Spa e il Polo Innovazione Logistica Trasporti (Inoltra). Sono coinvolti, poi, una serie di operatori, a partire da Pescara Multiservice, che gestisce i parcheggi pubblici a Pescara, con tutti gli operatori sharing impegnati sul territorio della città e cioè Bit Mobility e Kynto spa che si occupano rispettivamente di bike sharing e car sharing. Per il Comune di Pescara sono interessati i settori Mobilità, con il dirigente Giuliano Rossi, il servizio centrale Monitoraggio – Rendicontazione Pnrr, con il dirigente Luca Saraceni, i servizi Pianificazione Mobilità e Supporto Progetti Nazionali ed Europei, con le responsabili Francesca Marzetti e Elena Casalini e le dipendenti Sabrina Sonsini e Doriana Gagliardone.

“Abbiamo avviato un tavolo di confronto, istituzionale e tecnico, finalizzato ad integrare i servizi di mobilità affidati a vari operatori, per consentire ai clienti di acquistare un biglietto unico. Ora puntiamo all’implementazione delle relazioni istituzionali e tecnologiche affinché tutti i servizi siano in rete ma le prime App sono già disponibili on line e scaricabili (sono indicate sul sito di Maas) e sono attive per acquistare il biglietto unico (per quanto riguarda gli operatori bus da Pescara a San Salvo e alcuni operatori sharing). Una volta a regime, si potrà prenotare il proprio viaggio intermodale, anche di natura turistica, senza dover passare per operatori diversi, facilitando la vita di chi viaggia”, conclude.