TRASPORTI: SIGISMONDI (FDI), “CON GOVERNO MELONI INVESTIMENTI MAI VISTI PRIMA”

ROMA – “Questo governo non teme la verità ma testimonia la determinazione di Giorgia Meloni nel voler modernizzare l’Italia partendo proprio dalle infrastrutture. Cosa che non si può dire delle opposizioni che alimentano su questo fronte il partito del no a prescindere, mentre si riempiono la bocca con belle parole sulla transizione ecologica”.

Lo dichiara in aula il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, capogruppo in commissione Lavori Pubblici di Palazzo Madama.

“Quello descritto dal ministro Matteo Salvini è un quadro inquietante – osserva – Quanto detto ci riporta ad anni bui della nostra Repubblica, paventando un disegno preordinato di infondere paura tra gli italiani. Con il governo Meloni sono stati attivati oltre 1.200 cantieri a livello nazionale, nuove opere, ristrutturazioni e numerose manutenzioni della linea”.

“Nel 2024 mezzo miliardo di viaggiatori ha scelto il treno. Cosa vuol dire? Vuol dire che crescono i cantieri, crescono i passeggeri, crescono i treni a disposizione. Noi non facciamo sterili polemiche, ma fatti concreti”, conclude.