TRASPORTI: SOTTANELLI, “DA MIT NESSUN INTERVENTO TRATTO ABRUZZESE FERROVIA BOLOGNA-LECCE”

ROMA – “Il sottosegretario Edoardo Rixi, nell’elencare i due interventi che il Ministero dei Trasporti sta mettendo in campo per ‘velocizzare’ la linea adriatica, si dimentica completamente dell’Abruzzo. Priorità ai tratti Bologna-Castel Bolognese e Termoli-Lesina. Il resto? Si vedrà”.

Così, in una nota, Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, che spiega: “In commissione trasporti, insieme alla collega Giulia Pastorella, ho presentato un’interrogazione al ministro Matteo Salvini per chiedere quali sono le iniziative che intende promuovere al fine di risolvere la situazione di iniquità tra la linea tirrenica e quella adriatica in termini di velocità media, tempi di percorrenza e costo dei biglietti. La risposta del ministro? L’impegno del governo a intervenire su due frazioni dell’intera linea, nessuna delle quali nel territorio abruzzese”.

“Nulla riguardo la difformità sul prezzo e nessun intervento che riguarda le linee abruzzesi attualmente non adatte all’alta velocità. Evidentemente – conclude Sottanelli – per Salvini i cittadini che vivono sulla dorsale adriatica devono rassegnarsi a spendere di più per spostarsi in maniera più lenta e su treni più vecchi rispetto a chi si sposta alla linea tirrenica”.