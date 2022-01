TRASPORTI, TORTO-AMICONE: “VICINI A CITTADINI, RADDOPPIO PESCARA-ROMA NON DANNEGGI TERRITORIO”

ROMA – “Il raddoppio e la modernizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma è un’opera assolutamente fondamentale per un territorio come il nostro, perché potrà garantire spostamenti più rapidi e sicuri per i cittadini a impatto ambientale sicuramente piú basso rispetto a quello su gomma. Allo stesso tempo però, il progetto deve tenere conto del patrimonio ambientale e non chiedere importanti a cittadini e imprese di Chieti e Brecciarola. Il progetto attuale non sembra in grado di farlo e per questo bisogna ripensare sia il progetto che il tracciato. Sono vicina alla protesta dei cittadini e delle comunità locali di Chieti e Manoppello: noi siamo favorevoli alla velocizzazione soprattutto per il trasporto passeggeri verso Roma, fortemente penalizzato nel nostro territorio, ma l’opera dovrà tenere conto delle caratteristiche dell’area e delle opere già esistenti, tra cui ci sono abitazioni e attività produttive. Non si può passare sopra tutto e far finta che non esistano delle criticità”.

Lo dichiara Daniela Torto, portavoce abruzzese del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati.

“Sono già in contatto con cittadini di Brecciarola che mi hanno rappresentato il problema da diverso tempo”, ha aggiunto Luca Amicone, capogruppo M5S in consiglio comunale a Chieti. “Sto studiando le carte, ho visto qual è la situazione e concordo con loro e con la esigenza di modificare il tracciato. Chieti non può essere di nuovo deturpata per delle opere che dovrebbero portare vantaggi a tutta la comunità” afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale a Chieti.

“La consultazione pubblica non deve essere solo un atto formale, ma deve incidere anche nella sostanza sulla realizzazione dell’opera. Per questo trovo assolutamente necessario che si arrivi a trovare il giusto punto di caduta tra l’utilità dell’opera e le esigenze del territorio e dei cittadini” concludono la deputata Torto e il consigliere Amicone.