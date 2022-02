TRASPORTI TUA, D’ALESSANDRO: “FESTA IN SANGRITANA? FONDI GUADAGNATI NEL 2016”

LANCIANO – “D’Alfonso era presidente di Regione, io ero ai trasporti, Padoan ministro, Renzi presidente del Consiglio. Era il primo dicembre 2106 che con delibera Cipe venivano stanziati i fondi per il rinnovo del parco rotabile”.

Lo scrive in una nota il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D’Alessandro, che aggiunge: “Di sicuro oggi in Sangritana c’è stata una festa, di sicuro è stata possibile con il lavoro di ieri, che un po’ imbarazzato il presidente Marsilio fa finta di non sapere”.

“Spero che anche Marsilio lasci qualcosa da inaugurare dopo di lui. Che ci sarà un dopo di lui è certo, che lascerà qualcosa da inaugurare un po’ meno”.