TRASPORTI TUA, DE ANGELIS: “ONORATO PER NOMINA PRESIDENTE, AZIENDA SEMPRE PIU’ SOLIDA E INNOVATIVA”

PESCARA – “Oggi ho trascorso il primo giorno in Azienda per sbrigare le formalità legate al mio insediamento. Sono onorato per questa nomina e ringrazio il Presidente Marco Marsilio per aver accolto con favore l’indicazione arrivata da alcuni consiglieri regionali di maggioranza”.

Così, in una nota, il neo presidente della Società di trasporto pubblico abruzzese Tua SpA, Gianfranco De Angelis, ex sindaco di Avezzano, in quota Forza Italia, nominatro il 3 agosto scorso al posto dell’uscente Gianfranco Giuliante.

“Vedo la presidenza della TUA non tanto come un ruolo da ricoprire, quanto come un laborioso compito da svolgere – scrive nella sua prima nota in qualità di presidente – Un compito in cui non ci si può limitare a portare avanti ciò che ha prodotto una buona e soddisfacente gestione in un’ottica di continuità, ma in cui occorre sforzarsi per capire in anticipo le future opportunità. Nell’ambito di un settore in continua evoluzione. Un compito per rendere TUA ancora più solida, innovativa e, quindi, protagonista degli anni avvenire”.

Nel CdA anche Pasquale Di Nardo, già presidente della Sangritana, al posto di Guido Cerolini Forlini. Sono stati riconfermati nell’incarico i restanti componenti del Cda uscente, il vicepresidente Antonio Prospero e i consiglieri Anna Lisa Bucci e Barbara Petrella.

“Voglio anche esprimere i migliori auguri di buon lavoro nei confronti degli altri membri del Consiglio di Amministrazione che, insieme al sottoscritto, intraprenderanno questo cammino con spirito di servizio per la collettività”, conclude De Angelis.