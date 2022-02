TRASPORTI TUA, DI PASQUALE A PD: “CONCORSO FRUTTO DI ACCORDO SINDACALE, A BREVE NUOVI AVVISI”

PESCARA – “Il concorso per conducenti è frutto di accordo sindacale nel quale non si accennava ad assunzioni diverse rispetto all’apprendistato professionalizzante. L’accordo prevedeva l’assunzione di conducenti per i quali è già uscito il bando e altre figure per le quali è imminente la pubblicazione di ulteriori avvisi”.

È il primo punto contenuto nella replica del direttore generale della Tua, Max Di Pasquale, alla nota degli esponenti regionali Pd Silvio Paolucci e Antonio Blasioli che hanno parlato di “un altro passo nel caos per la società di gestione del trasporto pubblico abruzzese”, in merito al concorso per l’assunzione di autisti.

Di Pasquale poi aggiunge: “per quanto riguarda il contratto di espansione e il pensionamento delle unità individuate, ci sono state delle lungaggini derivanti dai ritardi dovuti al combinato disposto del ricalcolo da parte dell’Inps e verifica dei requisiti di tutti i soggetti e dalle procedure bancarie per il rilascio di garanzie. La direzione aziendale ha risolto il problema alla radice anticipando con fondi propri la totalità delle somme per tutti gli anni di riferimento e mettendo in sicurezza la pensione di tutti i fuoriusciti”.

“L’iter per l’assunzione degli apprendisti è già stato stato inserito nel piano programma 2022-2024. L’assunzione di ulteriori figure, con diverso profilo professionale, richiede un accordo sindacale nel quale siano recepite le condizioni di assunzione e un nuovo iter autorizzatorio”.

Ulteriori dettagli, fa sapere infine Di Pasquale, verranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata per lunedì.