TRASPORTI TUA: IL 7 MAGGIO SCIOPERO E PRESIDIO LAVORATORI

PESCARA – “Gravi disfunzioni e le ingiustizie che continuano a compromettere la qualità del servizio e il benessere dei lavoratori”.

Per questi motivi, si legge in una nota, le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, “a seguito dell’ennesimo fallimento dei tentativi di conciliazione con la Tua Spa, la società di Trasporto Unico Abruzzese, proclamano uno sciopero di 4 ore per mercoledì 7 maggio, con presidio davanti alla sede aziendale dalle 10 alle 12”.

“Il confronto tra le parti – viene ricordato – è iniziato il 17 dicembre 2024 con l’apertura della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, ma nonostante il coinvolgimento della Prefettura di Chieti e della Regione Abruzzo, le posizioni delle parti sono rimaste inconciliabili. Gli incontri successivi, anche a livello regionale, non hanno prodotto risultati concreti, tanto che il 7 maggio il personale di Tua Spa si troverà a fermarsi per protestare contro le seguenti problematiche irrisolte”.

“Il 7 maggio rappresenta un giorno cruciale per il futuro del trasporto pubblico in Abruzzo. La speranza è che questo sciopero possa finalmente aprire una via al cambiamento, spingendo tutte le parti in causa ad affrontare le ingiustizie e i disagi che da troppo tempo pesano su lavoratori e utenti”, conclude la nota.