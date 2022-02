TRASPORTI TUA, IN ABRUZZO I “TRENI DEL FUTURO”: “INVESTIAMO SU TECNOLOGIA E SICUREZZA”

LANCIANO – Treni che viaggiano a 160 chilometri orari, che possono trasportare oltre 300 passeggeri seduti, riciclabili al 97%, e che consumano il 30% in meno di energia.

Sono solo alcune delle caratteristiche principali dei “treni del futuro” che contribuiranno a rivoluzionare il trasporto pubblico su ferro in Abruzzo.

Un'”evoluzione green” presentata nei giorni scorsi nella nuova stazione ferroviaria di Lanciano (Chieti) dalla Tua SpA, la società di trasporto unico abruzzese, e che si concretizza attraverso la firma di due contratti con Alstom Italia, colosso del mondo ferroviario, costruttore dei nuovi treni Pop Coradia e soggetto realizzatore, assieme ad altri enti specializzati, del sistema tecnologico di segnalamento e di sicurezza per le infrastrutture di Tua.

Mezzi che si aggiungono agli impianti tecnologici all’avanguardia per l’infrastruttura ferroviaria, ma anche una particolare attenzione agli utenti in termini di salute, progetti innovativi per 40 milioni di euro. Tua ha voluto effettuare un investimento sulla salute dei viaggiatori dei propri treni. Ogni convoglio, infatti, è cardioprotetto con defibrillatori semiautomatici. Nel caso di arresto cardiaco improvviso, il soccorso immediato entro e non oltre i primi tre minuti fa la differenza tra la vita e la morte.

Si parte con tre nuovi “POP 2.0 Coradia Stream” da 305 posti a sedere e 534 in totale. I nuovi treni sono lunghi oltre 84 metri, dotati di quattro motori di trazione, rastrelliera portabici, 30 monitor per informazioni ai viaggiatori, internet on board, cestini per la raccolta differenziata, sistema conta persone, ampi spazi per facilitare la mobilità di viaggiatori diversamente abili, 32 telecamere di videosorveglianza e climatizzazione regolata automaticamente in base al numero di passeggeri a bordo. I treni di Alstom possono raggiungere una velocità massima di 160 chilometri orari.

I nuovi Coradia entreranno in servizio entro fine anno. Un investimento di circa 19 milioni.

“Un progetto pioniere in Italia, all’avanguardia a livello europeo – ha detto ad AbruzzoWeb Michele Viale, amministratore delegato Alstom Italia – Nel mondo abbiamo 70mila dipendenti, un fatturato superiore ai 15miliardi di euro, più di 20mila ingegneri. In Italia siamo 3.500, arriveremo a 4mila entro quest’anno, siamo presenti in 10 sedi in Italia, in 35 depositi, in tutte le regioni italiane abbiamo dipendenti Alstom e di questo siamo orgogliosi. Abbiamo dipendenti anche in Abruzzo, l’idea è quella di continuare a crescere e quindi, entro qualche mese prevediamo nuove assunzioni”.

Come ha spiegato il presidente della Tua, Gianfranco Giuliante: “La divisione ferroviaria, grazie alla lungimiranza e all’attenzione della Regione, rafforza ulteriormente il proprio ruolo di impresa e mette a disposizione dell’intera collettività nuovi mezzi e nuova tecnologia. Questi investimenti sono la somma di due interventi che la Tua ha costruito in collaborazione di la più importante azienda del settore. Sin dal 2019 abbiamo disposto un sistema di segnalamento che nessuno aveva preso in considerazione. Abbiamo rivisitato una gara che era già in corso e abbiamo avuto ragione perché ad oggi tutta Europa si basa su questo sistema e recentemente anche Rfi Italia ha disposto una gara in questa direzione”.